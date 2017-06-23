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Общество

22 июня 2017, 11:40
Владивосток посетили иностранные таможенники
Татьяна Дмитриева
Владивосток посетили иностранные таможенники
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Владивосток посетили иностранные таможенники

Интерес гостей вызвала работа системы КПС "Морской порт"

Представителей Евросоюза заинтересовал свободный порт Владивосток и его участие в перевалке транзитных грузов, сообщает ЕНВ.

 Во Владивостоке побывала представительная делегация специалистов таможенных служб восьми иностранных государств Западной Европы. Иностранцев интересовала возможность использования льготного режима свободного порта Владивосток для увеличения потока транзитных грузов на запад через Приморье.

В ходе рабочего визита иностранная делегация посетила филиал Российской таможенной академии и Владивостокский морской торговый порт. В порту делегация в ходе визита познакомилась с территорией порта и его оборудованием.

Затем в Морском торговом порту Владивостока состоялась встреча специалистов Владивостокской таможни и представителей таможенных служб иностранных государств.

Во встрече, на которой иностранцам были презентованы возможности свободного порта, приняли участие:

  • Атташе Бельгии по таможенным вопросам в РФ Робин Махилс
  • Офицер связи таможенной службы Германии в РФ УвеХёлляйн
  • Атташе Италии Клаудио Рампони
  • Атташе Латвии по таможенным вопросам в РФ Инта Ковалевска
  • Атташе Литвы по таможенным вопросам в РФ РимантасБудгенас
  • Атташе Нидерландов по таможенным вопросам БернгардКлаппе
  • Второй секретарь посольства Польши в Москве Анна Моэнкэ
  • Атташе Финляндии по таможенным вопросам в РФ Марика Валтонен.

Как рассказала участник представительной встречи, начальник организационно-аналитического отделения Владивостокской таможни Татьяна Дмитриева, гостей Владивостока, в частности, интересовала скорость обработки грузов в портах края и скорость выполнения таможенных операций в условиях свободного порта.

Интерес гостей вызвала работа системы КПС "Морской порт".

Комментируя визит европейских таможенников во Владивосток, представители ВМТП отметили, что более 80% таможенных грузов следуют через Владивосток транзитом, в том числе в направлении на Европу. А значит, активизация перевалки грузов через Приморье в Европу не за горами.

Метки: ВМТП, таможня

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