Президент Южной Кореи приедет на ВЭФ во Владивосток

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в этом году в начале сентября во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на "РГ".

Депутат от правящей Демократической партии "Тобуро" Сон Ён Гиль ранее выполнил роль спецпосланника Мун Чжэ Ина в России, прибыв в Москву после победы Муна на выборах. В России он встретился с представителями руководства РФ, включая президента Владимира Путина. Сон довел до российской стороны видение новой администрации Сеула по ключевым проблемам внешней политики. При этом было подчеркнуто, что Южная Корея готова активизировать сотрудничество с Россией, включая работу по трехсторонним проектам с участием и КНДР.

"Президент Мун Чжэ Ин поедет в сентябре во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме… В администрации президента пришли к выводу, что эту поездку необходимо осуществить", - заявил Сон Ён Гиль.

Народный избранник добавил, что детали поездки, включая состав делегации и прочие конкретные вопросы, будут обсуждены в начале следующего месяца.

"Судя по всему, разговор по этому поводу состоится во время саммита G-20 в Гамбурге во время встречи Мун Чжэ Ина с Владимиром Путиным", - отметил депутат.