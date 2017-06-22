Мун Чжэ Ин напомнил Японии про "женщин для утех"

Президент Южной Кореи впервые после вступления на пост публично упомянул о юридической ответственности Японии за "женщин для утех", сообщает ЕНВ.

Мун Чжэ Ин сказал в опубликованном интервью американской газете The Washington Post, что народ Южной Кореи не принял соглашение с Японией о "женщинах для утех", заключенное в 2015 году.

По словам Мун Чжэ Ина, для того, чтобы решить эту проблему, Япония должна взять на себя юридическую ответственность за свои действия и принести официальные извинения.

Слова президента, очевидно были вызваны критикой соглашения со стороны южнокорейской общественности. Однако президент отметил, что эта проблема не должна сдерживать развитие двусторонних отношений.

В ответ на заявление президента Южной Кореи, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга jndtnbk, что соглашение, к которому стороны пришли в 2015 году, стало выражением искренних извинений и глубокого сожаления со стороны японского правительства и , что Япония и Южная Корея подтвердили, что вопрос о "женщинах для утех" решен окончательно и бесповоротно в соответствии с соглашением 2015 года.

Как отметил Суга, это соглашение заслужило высокую оценку со стороны международного сообщества и Япония продолжит при любой возможности терпеливо призывать Южную Корею неуклонно претворять в жизнь это двустороннее соглашение.



