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Южная Корея

22 июня 2017, 00:00
Судно с экипажем из Приморья пострадало в Республике Корея в результате возгорания

Судно с экипажем из Приморья пострадало в Республике Корея в результате возгорания

Виновной стороной в инциденте является корейский подрядчик

Во вторник в порту Пусан, который расположен в Южной Кореи, произошло возгорание на российском судне. Как стало известно позже, загорелся российский рыболовный траулер "Пиленга-2". Траулер вышел из сахалинского порта Невельск, но, несмотря на это, большинство людей на судне - жители Приморья, сообщает ЕНВ.

Видеозапись горевшего судна выложили с соцсети наблюдавшие за инцидентом рыбаки.  По их словам, пожарная служба вообще не стремилась исправить ситуацию и подключилась к активному тушению только спустя определенное время.

Основные подробности инцидента стали известны только благодаря представителям компании-судовладельца ЗАО "Пиленг".

"Возгорание произошло в помещении, где стояли блоки управления палубными механизмами. Представители корейской компании-подрядчика проводили там сварочные работы. Всё происходило без согласования с судовой администрацией. У них что-то пошло не так, вспыхнул огонь. Вовремя об этом никому не сообщили, поэтому пламя не удалось потушить сразу же. По-хорошему, там бы плеснули ведро воды – и ничего бы не было", - сообщают они.

Эту же причину пожарная служба называет, когда комментирует свою неоперативность. Хотя, как сообщается, задержка была не такой длительной. Примерно после получасовой задержки, огонь все же удалось потушить.

Представители ЗАО "Пиленг" рассказали, что помещение общей площадью 10 квадратных метров сгорело полностью. Между тем, никто из экипажа во время инцидента не получил травм и ожогов. Весь ущерб компенсирует корейская сторона – компания-подрядчик полностью признала свою вину.

Пожары на дальневосточных судах – не редкость. Ранее корреспонденты сообщали о других инцидентах на море. Так, на рыболовецком судне "Гуцул" произошло возгорание, когда оно находилось в порту Находки. Более серьёзный инцидент произошёл у берегов Камчатки – в мае там загорелся приморский траулер "Капитан Чернов".

Метки: Пиленга-2, траулер, Южная Корея

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