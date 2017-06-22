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Экономика

22 июня 2017, 08:00
Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс

Для международного коридора "Приморье-2" будет построен перегрузочный комплекс

По предварительным данным общий объем инвестиций в строительство будет составлять 10,4 миллиарда рублей

Резидент свободного порта Владивосток, компания "Тихоокеанский балкерный терминал" (генеральный директор Руслан Кондратов), в скором времени запустит строительство перегрузочного комплекса, который будет располагаться в поселке Славянка Приморского края. Перегрузочный комплекс станет частью международного коридора "Приморье-2", сообщает ЕНВ.

"Первый этап реализации проекта будет проходить в рамках его инвестиционной составляющей в период с 2017 по 2021 годы. Общий объем инвестиций в строительство на данный период составит почти 10,4 миллиардов рублей. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. Окончание проекта и его сдача в эксплуатацию рассчитана на 2028 год", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. При этом, общая сумма инвестиций не была названа.

По данным министерства, впервые на Дальнем Востоке будет вестись закрытая перевалка навалочных грузов, что позволит одновременно работать с разными грузами и снизит риск для природы. Терминал станет частью инфраструктуры транспортного коридора "Приморье-2" и сможет обслуживать транзитные, экспортные, импортные и каботажные грузы. Представители министерства сообщают, что терминал также, возможно, будет брать на себя часть контейнерных грузов МТК "Приморье-1".

Транспортный коридор "Приморье-1" станет связующим звеном с приграничным городом Суйфэньхэ КНР, станции Гродеково, пограничного района Приморского края и портов региона в его восточной части. По международному коридору "Приморье-1" будут проходить грузы из Суйфэньхэ. Отсюда самым коротким путем грузы будут направлены в страны Северо-Восточной Азии через порты на востоке Приморского края. На целом ряде автодорог этого транспортного маршрута уже проводятся работы по реконструкции за счет краевого и федерального бюджетов.

МТК "Приморье-2" - один из двух транспортных коридоров между Китаем и российским Дальним Востоком, которые дают северо-восточным провинциям КНР кратчайший выход к морю, Японии, Южной Корее и другим странам региона через Приморский край. Планируется, что потенциальный объем грузовой базы МТК "Приморье-2" к 2030 году составит 23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис), 15 млн тонн контейнерных грузов. Верхнеуровневая оценка инвестиций в проект МТК "Приморье-2" составляет около 170 млрд рублей.

Метки: Минвостокразвития, Приморье-2

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