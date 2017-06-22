Госдума расширила полномочия ФСО

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении внесённый Президентом РФ законопроект, расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает ЕНВ.

По словам председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, цель законопроекта – предоставить органам государственной охраны для исполнения возложенных на них полномочий соразмерные возможности, которые уже предоставлены другим силовым ведомствам.

Из поправок следует, что сотрудники ФСО смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах, безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полётов и судовождения.

Также в законе уточняется порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия. Теперь сотрудник обязан сообщать лицам, в отношении которых может быть применено оружие о том, что он является сотрудником органов государственной охраны, а также обязан предупредить о своих намерениях, но главное – дать время и возможность выполнить законные требования. Этими правами уже наделены служащие ФСБ России, Росгвардии и полиции.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в России существовали гарантии, исключающие необоснованное применение физической силы, спец средств и оружия", - пояснил Пискарев.

При попытке лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны, с обнажённым оружием приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию сотрудник имеет право применить оружие.

Кроме того, сотрудникам органов государственной охраны будет запрещено размещать в СМИ и Интернете любую информацию о себе и других сотрудниках, которая позволяет раскрыть их принадлежность к органам государственной охраны, а также о своей служебной деятельности и деятельности органов госохраны. Исключение составят случаи, предусмотренные нормативными актами РФ или непосредственно ФСО.

Вместе с тем вводятся новые основания для отказа в приёме на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а также для увольнения из ФСО. Это, в частности, освобождение от уголовного наказания, употребление наркотиков и занятие предпринимательской деятельностью.

"Отрадно, что неукоснительное соблюдение кодекса этики и служебного поведения служащими - является важным условием для прохождения службы в органах госохраны, - сказал депутат. - Сотрудники этого ведомства обязаны в полной мере сознавать возложенную на них государством ответственность, а потому и их поведение должно быть на достойном уровне".

Представители ФСО также смогут определять перечень вещей (грузов), запрещённых к проносу и провозу на охраняемые объекты. Кроме того, сотрудников наделят правом получать безвозмездно необходимую информацию от госорганов. Также ведомство сможет принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей.

"Новые правила никак не ограничат доступ к информации об имуществе объектов государственной охраны, - особо подчеркнул Василий Пискарев, - Информация о доходах и расходах охраняемых лиц должна в обязательном порядке размещаться в открытом доступе, как того требует антикоррупционное законодательство. Закрытыми будет только сведения о их месте проживания и месте пребывания для недопущения противоправных посягательств и исключения возникновения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны".

Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСО России, и не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств федерального бюджета.