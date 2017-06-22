Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в юго-западной части Японии

Землетрясение магнитудой 5 баллов ударило по побережью префектуры Оита на юго-западе Японии во вторник вечером. Толчки также были зафиксированы в Кумамото, Миядзаки и других японских префектурах, находящихся в относительной близости от эпицентра землетрясения. Метеорологическое агентство заявляет, что угроза цунами отсутствует, сообщает ЕНВ.

Япония всю свою историю сталкивается с опасностью землетрясений. Нередко подземные толчки создают угрозу цунами. Территория Японии включает сейсмоопасные районы, проживание в который имеет ряд рисков. Исходя из постоянных подземных толчков, японские специалисты стремятся улучшать технологии, способные сократить и минимизировать количество возможных жертв при землетрясениях.

Накануне, во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов, которое ударило по побережью префектуры Оита на юго-западе Японии. Толчки также были зафиксированы в Кумамото, Миядзаки и других соседних японских префектурах. Метеорологическое агентство заявляет, что угроза цунами отсутствует.

Напомним, что после землетрясения 2011 года в Японии вышел из строя ядерный реактор на станции Фукусима. Землетрясение вызвало ряд разрушений с человеческими жертвами. Последствия от того землетрясения и цунами ликвидируют до сих пор.