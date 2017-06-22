Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

21 июня 2017, 18:30
Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в юго-западной части Японии

Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в юго-западной части Японии

Угроза цунами отсутствует

Землетрясение магнитудой 5 баллов ударило по побережью префектуры Оита на юго-западе Японии во вторник вечером. Толчки также были зафиксированы в Кумамото, Миядзаки и других японских префектурах, находящихся в относительной близости от эпицентра землетрясения. Метеорологическое агентство заявляет, что угроза цунами отсутствует, сообщает ЕНВ.

Япония всю свою историю сталкивается с опасностью землетрясений. Нередко подземные толчки создают угрозу цунами. Территория Японии включает сейсмоопасные районы, проживание в который имеет ряд рисков. Исходя из постоянных подземных толчков, японские специалисты стремятся улучшать технологии, способные сократить и минимизировать количество возможных жертв при землетрясениях.

Накануне, во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов, которое ударило по побережью префектуры Оита на юго-западе Японии. Толчки также были зафиксированы в Кумамото, Миядзаки и других соседних японских префектурах. Метеорологическое агентство заявляет, что угроза цунами отсутствует.

Напомним, что после землетрясения 2011 года в Японии вышел из строя ядерный реактор на станции Фукусима. Землетрясение вызвало ряд разрушений с человеческими жертвами. Последствия от того землетрясения и цунами ликвидируют до сих пор. 

Метки: землетрясение, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Японский премьер обещает восстановить общественное доверие к правительству после падения рейтинговЯпонский премьер обещает восстановить общественное доверие к правительству после падения рейтингов
20 июня 2017, 21:00
Общенациональный опрос Kyodo News показал падение уровня поддержки кабинета министров более чем на 10 процентов за месяц
Бизнесмены из Японии заинтересованы инвестиционной составляющей сотрудничества с ПриморьемБизнесмены из Японии заинтересованы инвестиционной составляющей сотрудничества с Приморьем
19 июня 2017, 23:20
Экономические связи с префектурой Фукуока у Приморья пока налажены слабо
Первый авиарейс из Японии на Южные Курилы перенеслиПервый авиарейс из Японии на Южные Курилы перенесли
19 июня 2017, 14:00
Бывшим японским жителям Южных Курил пришлось отложить их посещение по погодным причинам

Последние новости

Судно с экипажем из Приморья пострадало в Республике Корея в результате возгоранияСудно с экипажем из Приморья пострадало в Республике Корея в результате возгорания
сегодня, 00:00
Виновной стороной в инциденте является корейский подрядчик
Госдума расширила полномочия ФСОГосдума расширила полномочия ФСО
вчера, 23:10
Законопроект был принят в третьем чтении
Многодетным семьям могут дать возможность получения льготных кредитовМногодетным семьям могут дать возможность получения льготных кредитов
вчера, 17:10
Сейчас молодые семьи получают кредиты под такие же проценты как и все остальные граждане

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

08.06.2017 20:30
Валерий Гергиев объявил программу Второго Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" 1
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+