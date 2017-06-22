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Политика

21 июня 2017, 17:10
Многодетным семьям могут дать возможность получения льготных кредитов

Многодетным семьям могут дать возможность получения льготных кредитов

Сейчас молодые семьи получают кредиты под такие же проценты как и все остальные граждане

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о предоставлении многодетным молодым семьям беспроцентного целевого займа на приобретение или строительство жилья, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Авторы инициативы — депутаты "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Они предлагают дать молодым семьям право на льготные процентные ставки по жилищным кредитам, а также на получение жилищной субсидии для погашения части основного долга или процентов по кредиту при рождении ребёнка.

Многодетным семьям предлагается давать беспроцентные кредиты со сроком погашения до 25 лет. По словам заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия" Олега Нилова, сейчас молодые семьи получают жилищные кредиты под такие же процентные ставки, как и другие граждане.

"Надо молодым дать возможность получения льготных кредитов. - сказал Олег Нилов - А сейчас процентные ставки запредельные для того, чтобы не самым богатым людям решать свои жилищные проблемы. Беспроцентные кредиты будут стимулом для молодых семей рожать не одного-двух, а больше детей. Это задача государственной важности, значит, на её реализацию должны выделяться дополнительные средства".

Метки: кредиты, молодая семья

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