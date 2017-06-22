"Умное производство" станет основной темой предстоящей 11-й ЭКСПО в Чанчуне

"Умное производство" станет основной темой предстоящей 11-й ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия", которая в этом году пройдет с 1 по 5 сентября в Чанчуне, об этом оргкомитет ежегодного проекта рассказал на международной пресс-конференции, прошедшей в Пекине в здании Всекитайского Собрания Народных Представителей (ВСПН). Спикерами пресс-конференции стали вице-губернатор провинции Цзилинь Ли Цзиньсю, заместитель председателя Китайского комитета по содействию международной торговле Инь Цзунхуа, глава азиатского департамента Минкоммерции КНР У Чжэнпин, глава департамента по возрождению устаревших промышленных баз Северо-Восточного Китая Госкомитета КНР по делам развития и реформ Чжоу Цзяньпин, сообщает корреспондент ЕНВ.

По словам вице-губернатора провинции Цзилинь и заместителя главы оргкомитета, Ли Цзиньсю, лейтмотивом ЭКСПО в этом году станет умное производство, в выставочном парке впервые создадут одноименный тематический павильон, где будут демонстрировать производство роботов, технологии 3D-печати, интеллектуальные системы логистики, а также различные проекты в рамках "Интернет+".

К настоящему моменту для участия в проекте зарегистрировалось 15 зарубежных компаний, в том числе известный американский производитель электрокаров Tesla, и более 70 китайских компаний, куда входят дочерние предприятия компании "Хайэр" с технологиями "умный дом".

Ли Цзиньсю также отметил, что в рамках ЭКСПО пройдут различные международные встречи по сотрудничеству в области проекта "Один пояс - Один путь", а также по новому этапу возрождения старых производствкнных баз северо-восточного Китая.

Ещё один спикер пресс-конференции, заместитель председателя Китайского комитета по содействию международной торговле, Инь Цзунхуа, назвал ЭКСПО своеобразным окном в Северо-Восточную Азию, где все силы стран региона направлены на создание эффективной платформы содействия региональному экономическому развитию. По его словам, вектором предстоящего международного проекта станет девиз - "Инновация, открытость, толерантность и сотрудничество".

В ходе ярмарки под поеровительством Китайского комитета по содействию международной торговли пройдут выставка "Умное производство", круглый стол Комитетов по содействию внешней торговли стран Северо-Восточной Азии-2017 и семинар по правовым нормам ведения внешней торговли.

Также в ходе пресс-конференции глава азиатского департамента Минкоммерции КНР У Чжэнпин обратил внимание СМИ на то, что Китай с пятью странами Северо-Восточной Азии, будучи хорошими соседями, постоянно повышают уровень торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области обмена специалистами. В 2016 году общий объем товарооборота этих стран составил 605, 9 млрд долларов США, это 16,4% от общего объема внешней торговли Китая.

Напомним, ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия" - единственная в мире международная комплексная ярмарка в которой призваны учавствовать Китай, Япония, Демократическая республика Корея, Народная республика Корея, Монголия, Тайвань и Россия.

В 2016 году в чанчуньской ЭКСПО Россия была представлена двумя регионами – Волгоградской областью и Приморским краем. Волгоград представил туристический потенциал региона. Приморье – ТОРы, свободный порт и немного пищевой примыгленности. Стоит отметить, у стендов приморских территорий опережающего развития посетителей было гораздо меньше, чем у столов с медом и приморским шоколадом. В рамках прошлогодней выставки прошли: форум молодых предпринимателей, Конгресс по электронному бизнесу, Туристический форум и встреча лидеров мировой экономики.