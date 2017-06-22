Внесены изменения в суточные объемы вылова крабов на Дальнем Востоке

Приказом Минсельхоза России от 18 мая 2017 года внесены изменения в минимальные суточные объемы добычи (вылова) крабов на одно судно, осуществляющее промышленное и (или) прибрежное рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в пределах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Документ зарегистрирован в Минюсте России 13 июня 2017 года и размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Изменения коснулись раздела "Охотское море": добавлен новый район промысла – Центральная часть Охотского моря. В этой зоне пока установлена норма суточного вылова для одного вида крабов - краба равношипого в размере 1,14 тонны на судно длиной от 65 до 34 метров.

Все остальные объемы остались на прежнем уровне.

Так, для камчатского краба показатель установлен в Северо-Охотоморской подзоне – 0,74 тонны в сутки, Западно-Камчатской подзоне – 5,5 тонны, Камчатско-Курильской подзоне 4,0 тонны. Норма суточного вылова краба синего в Северо-Охотоморской подзоне составляет 0,37 тонны, Западно-Камчатской подзоне – 3,0 тонны, Восточно-Сахалинской подзоне – 0,32 тонны. Для краба равношипого определены объемы в Северо-Охотоморской подзоне на уровне 1,14 тонны, Западно-Камчатской подзоне – 0,88 тонны.

Суточный вылов краба колючего в Северо-Охотоморской подзоне составляет 0,87 тонны. Норма вылова краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне установлена на уровне 1,56 тонны, Западно-Камчатской подзоне – 0,53 тонны и Восточно-Сахалинской подзоне – 2,22 тонны.

Суточная норма краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне определена в 3,0 тонны. В Восточно-Сахалинской подзоне можно добывать в сутки 3,02 тонны краба-стригуна ангулятоса.

На основании минимальных объемов устанавливается срок разрешения на вылов в соответствии с закрепленными долями.