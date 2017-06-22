Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

21 июня 2017, 14:30
Внесены изменения в суточные объемы вылова крабов на Дальнем Востоке

Внесены изменения в суточные объемы вылова крабов на Дальнем Востоке

Был добавлен новый район промысла – Центральная часть Охотского моря

Приказом Минсельхоза России от 18 мая 2017 года внесены изменения в минимальные суточные объемы добычи (вылова) крабов на одно судно, осуществляющее промышленное и (или) прибрежное рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в пределах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Документ зарегистрирован в Минюсте России 13 июня 2017 года и размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Изменения коснулись раздела "Охотское море": добавлен новый район промысла – Центральная часть Охотского моря. В этой зоне пока установлена норма суточного вылова для одного вида крабов - краба равношипого в размере 1,14 тонны на судно длиной от 65 до 34 метров.

Все остальные объемы остались на прежнем уровне.

Так, для камчатского краба показатель установлен в Северо-Охотоморской подзоне – 0,74 тонны в сутки, Западно-Камчатской подзоне – 5,5 тонны, Камчатско-Курильской подзоне 4,0 тонны. Норма суточного вылова краба синего в Северо-Охотоморской подзоне составляет 0,37 тонны, Западно-Камчатской подзоне – 3,0 тонны, Восточно-Сахалинской подзоне – 0,32 тонны. Для краба равношипого определены объемы в Северо-Охотоморской подзоне на уровне 1,14 тонны, Западно-Камчатской подзоне – 0,88 тонны.

Суточный вылов краба колючего в Северо-Охотоморской подзоне составляет 0,87 тонны. Норма вылова краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне установлена на уровне 1,56 тонны, Западно-Камчатской подзоне – 0,53 тонны и Восточно-Сахалинской подзоне – 2,22 тонны.

Суточная норма краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне определена в 3,0 тонны. В Восточно-Сахалинской подзоне можно добывать в сутки 3,02 тонны краба-стригуна ангулятоса.

На основании минимальных объемов устанавливается срок разрешения на вылов в соответствии с закрепленными долями.

Метки: краб, Охотское море

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Власти КНР выразили готовность в развитии международного транспортного коридора "Приморье-2"Власти КНР выразили готовность в развитии международного транспортного коридора "Приморье-2"
вчера, 10:00
Транспортный коридор "Приморье-2" будет обеспечивать перевозку грузов между китайским Чанчунем и российским Махалино
Минсельхоз запретит вылов мохнаторукого краба, анфельции и углохвостой креветки в ПриморьеМинсельхоз запретит вылов мохнаторукого краба, анфельции и углохвостой креветки в Приморье
20 июня 2017, 22:00
Ограничения коснутся ряда морских подзон и будут распространены только на текущий год
"Русолову" продлят нулевую ставку по налогу на добычу полезных ископаемых"Русолову" продлят нулевую ставку по налогу на добычу полезных ископаемых
20 июня 2017, 20:30
Для единственного производителя олова в стране правительство разработало проект поправок в налоговый кодекс

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

08.06.2017 20:30
Валерий Гергиев объявил программу Второго Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" 1
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+