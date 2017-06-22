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21 июня 2017, 14:00
"Конёк-Горбунок" откроет II Международный ДВ фестиваль "Мариинский" во Владивостоке

"Конёк-Горбунок" откроет II Международный ДВ фестиваль "Мариинский" во Владивостоке

Американские публика, пресса и критики восторженно оценили постановку

Первым спектаклем дальневосточного музыкального форума станет полюбившийся петербуржцам "Конёк-Горбунок" Родиона Щедрина (хореография Алексея Ратманского). Балетная труппа Мариинского театра представит спектакль трижды: 15 июля (19:00) и 16 июля (14:00 и 19:00), сообщает ЕНВ.

"Конёк-Горбунок" — красочный, весёлый спектакль, триумфально завершивший гастроли Мариинского театра в Вашингтоне в феврале 2017 года. Американские публика, пресса и критики восторженно оценили постановку, отметив её настроение и свежесть. 

Каролин Келмен, обозреватель портала DC Metro Theater Arts описала спектакль так: "По мере того, как перед нами разворачивался этот причудливый сюжет, в зрительном зале то и дело можно было слышать легкий смех. Алексей Ратманский, самый колоритный из ныне действующих хореографов, и Родион Щедрин, написавший удобную для танца музыку, сумели создать волшебный симбиоз. Воспоминание об этом спектакле еще долго будет вызывать у вас улыбку". 

Высокую оценку спектаклю дала и обозреватель портала Bachtrack Хилари Стро, поставив ему пять звезд: "С первых нот оживленной ярмарочной музыки до финального апофеоза "Конек-Горбунок" Алексея Ратманского был потрясающей забавой – чрезвычайно задорный и бесконечно очаровательный".

На открытии фестиваля "Мариинский" во Владивостоке выступит часть состава исполнителей, покорившего американских зрителей. В партии Ивана-дурака выйдут Максим Зюзин (15 июля 19:00), Александр Сергеев (16 июля 14:00), а также премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров (16 июля 19:00), о выступлении которого The New York Times написала: "Ни в одной из своих ролей Владимир Шкляров не был так свеж и полон неиссякаемой энергии". Издание Dance tab отмечает возможности танцовщика: "Ему удается все... — высокие прыжки, безупречные повороты, прекрасная работа ступней, кабриоли, при которых нога взмывает высоко ввысь…".

Один из самых известных современных танцовщиков мира Владимир Шкляров впервые выступит на Приморской сцене Мариинского театра. Он также представит дальневосточной публике программу творческого вечера (18 июля 19:00), в которой заявлены Ballet 101 Эрика Готье, "Гопак" (хореография Ростислава Захарова), Ne me quitte pas (постановка Юрия Смекалова) при участии солистов балетной труппы Мариинского театра Анастасии Колеговой и Максима Зюзина.

Метки: Конек-Горбунок, Мариинский, спектакль

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