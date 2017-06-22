Россия предупредила США, что их истребители теперь могут быть сбиты в Сирии

Угроза прямого российско-американского противостояния в Сирии обострилась в понедельник после того, как Москва заявила, что будет рассматривать любой самолет от возглавляемой США коалиции, пролетающей к западу от реки Евфрат в качестве потенциальной цели, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Guardian.

Россия заявила, что не может не реагировать на американские самолеты, сбившие сирийский авиационный реактивный самолет в воскресенье. США заявили, что их самолеты действовали для защиты поддерживаемых США сил, стремящихся захватить исламскую государственную столицу Ракки на северо-востоке Сирии.

Это была первая такая атака США на сирийский военный самолет с начала гражданской войны за шесть лет. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что акт ВС США "должен рассматриваться как продолжение американской политики, игнорирующей нормы международного права. Что это, если не акт агрессии? Это, если хотите, помощь тем террористам, с которыми США борются, заявив, что они проводят антитеррористическую политику", - заключил Сергей Рябков.

Российское министерство иностранных дел также заявило, что ответит на это нападение, приостановив свой канал связи с американскими силами, который предназначен для предотвращения столкновений и опасных инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Американский генерал Джозеф Данфорд пытался смягчить последствия инцидента, настаивая на том, что горячая линия, установленная восемь месяцев назад между американским и российским командованием в Сирии, все еще была открыта и функционировала в понедельник утром и использовалась для попыток разрешить ситуацию. "Я также уверен, что наши силы могут позаботиться о себе", - добавил он.

Российские военные хотели закрыть горячую линию, известную как "канал деконфляции", в апреле после того, как президент Трамп распорядился о ракетном ударе по сирийской авиабазе, предположительно участвующей в нападении с химическим оружием. Однако Москва не реализовала эту угрозу, и канал остался открытым.

Растущий риск прямой конфронтации между США и Россией соответствует решению Трампа о предоставлении своим военачальникам беспрепятственного контроля над военной стратегией в Сирии.

Но Пентагон настаивал на том, что он не стремится к эскалации конфликта и действовал только после того, как рассматриваемый сирийский реактивный самолет сбросил бомбы возле американских сил-партнеров, участвующих в бою.

"Единственные действия, которые мы предприняли против сил в Сирии – это два конкретных инцидента, и те были в порядке самообороны, мы ясно дали это понять", - отметил американский военачальник. Однако, неясно, о каком другом инциденте говорит Данфорд.

Отвечая на вопрос о правовых основаниях действий американского самолета, сбившего сирийский самолет в воздушном пространстве Сирии, Данфорд ссылался на право о разрешении использования военной силы, принятый Конгрессом в 2001 году после атаки 11 сентября. Закон используется вместе с тем фактом, что американские власти все чаще выступают за контртеррористические операции за рубежом. "Хотя мы хотим стабилизировать ситуацию там ... мы всегда будем сохранять право на самооборону", - добавил генерал.

Россия подчеркнула, что в будущем она будет отслеживать самолеты коалиции, а не стрелять в них, но добавила, что "угроза для этих самолетов может проявиться только в том случае, если они предпримут меры, представляющие угрозу для российских самолетов". В заявлении МИД России говорится: "Все виды бортовых транспортных средств, включая воздушные и беспилотные летательные аппараты (беспилотные летательные аппараты) международной коалиции, обнаруженные к западу от реки Евфрат, будут отслеживаться российскими системами в качестве воздушных целей".

Накануне этого США заявили, что сирийский реактивный самолет сбросил бомбы возле бойцов сирийских демократических сил (SDF), которые присоединились к американским войскам в борьбе с Изидой. Дамаск сказал, что его самолет находился на задании против Изиды.

SDF, союз курдских и арабских бойцов, работающих вместе с западными спецслужбами, сказал, что он предпримет меры для защиты от сирийских боевых самолетов, если нападения продолжатся.

Напряженность между Вашингтоном и Москвой, в связи попытками вытеснить Изиду из Ракки, далека от планов Трампа работать с Россией в Сирии, чтобы победить террористическую группу.

Также накануне стало известно о том, что Австралия приостановила воздушные боевые миссии над Сирией после того, как Россия пригрозила, что она будет рассматривать любой самолет из возглавляемой США коалиции, летящей к западу от реки Евфрат в качестве потенциальной цели.

У Австралии есть шесть истребителей, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, которые поражают цели в Сирии и Ираке. Пресс-секретарь министерства обороны страны сообщил, что ситуация будет контролироваться, и вылеты над Ираком продолжатся. "Австралийские военные силы внимательно следят за воздушной ситуацией в Сирии, и решение о возобновлении воздушных операций в Сирии будет сделано в свое время", - отметил он.