Власти КНР выразили готовность в развитии международного транспортного коридора "Приморье-2"

Главный секретарь комитета партии провинции Цзилинь в Китае Баинь Чаолу выразил мнение о готовности для развития МТК "Приморье-2" при встрече с замминистра России по развитию ДФО Александром Осиповым. Международный коридор будет перевозить грузы МТК между Чанчунем и российским Махалино, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Основным направлением переговоров с заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Осипова в Китае стала возможность реализации общего проекта, который связан с развитием транспортной части коридора "Приморье-2". Последний призван соединить провинцию Цзилинь с Приморьем. Именно этот проект позволит провинции проложить самый короткий путь к морю.

Китайская сторона подчеркнула, что Дальний Восток России активно укрепляет сотрудничество с провинцией Цзилинь. За последние годы оно получило дополнительное развитие: на 40% выросли железнодорожные перевозки, на 6% – автомобильные. Также Баинь Чаолу отметил, что китайский бизнес имеет большой интерес к инвестированию в проекты на Дальнем Востоке.



Между тем, Александр Осипов сообщил журналистам, что основная черта проекта по развитию МТК "Приморье-2" состоит в прохождении большей части грузов транзитом из провинции Цзилинь через российскую территорию в другие части КНР. Как ожидают, объемы грузов будут определяться специалистами из Китая. Тогда стороны смогут четко выразить требования к пропускной способности и параметрам инфраструктуры для проезда, портовых мощностей, пограничных переходов.

Как сообщает замминистра Минвостокразвития, помимо определения общего количества отправленного груза и технических параметров инфраструктуры, нужно создать общие требования, которые будут регулировать транзитные грузы. Также, это позволит определить форму управления транспортным коридором.

Россия намерена решить вопросы координации работы, управления и развития МТК "Приморье-2". Один из вариантов – создание совместной управляющей компании, предоставление ей права заниматься всеми аспектами проекта, правом обращения в регуляторные органы власти российской и китайской стороны, организации работы с инвесторами, грузоперевозчиками по принципу "одного окна".

Как ранее сообщалось, во время договоренностей глав государств России и Китая о сопряжении Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути в конце 2016 года Правительство РФ утвердило концепцию развития МТК "Приморье-1" и "Приморье-2".

Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, это взаимовыгодные проекты, и китайская сторона, безусловно, заинтересована в их реализации". Китай получит кратчайший выход к морским портам, Россия – грузовую базу. Грузооборот коридоров составит 45 млн тонн. Согласно концепции развития транспортных коридоров, утвержденной Правительством РФ, инфраструктура МТК будет создаваться за счет частных инвестиций.