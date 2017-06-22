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Общество

21 июня 2017, 12:20
Правительство и президент повысят некоторые стипендии студентам

Правительство и президент повысят некоторые стипендии студентам

На прошлой неделе были обнародованы соответствующие проекты указов и постановлений правительства

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы проекты указа Президента РФ "О стипендиях Президента Российской Федерации, стипендиях имени А.А. Вознесенского, стипендиях имени Е.Т. Гайдара и стипендиях имени В.А. Туманова", а также постановления правительства "О размерах стипендий Правительства Российской Федерации, стипендий имени А.А. Вознесенского, стипендий имени Е.Т. Гайдара, стипендий имени В.А. Туманова для студентов, стипендий имени Ю.Д. Маслюкова, стипендий имени А.И. Солженицына", сообщает ЕНВ.

Поправки в нормативно-правовые акты разработало Министерство образования и науки России.

Размер стипендии Президента Российской Федерации составит 4400 рублей в месяц, а для аспирантов и адъюнктов– 9000 рублей в месяц.

Также проектом указа устанавливаются полномочия Правительства Российской Федерации в части определения размеров стипендий имени А.А. Вознесенского, стипендий имени Е.Т. Гайдара и стипендий имени В.А. Туманова, выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Стипендии имени В.А. Туманова, А.А. Вознесенского, Е.Т. Гайдара, Ю.Д. Маслюкова, А.И. Солженицына хотят увеличить в двукратном размере.

Размер стипендии Правительства Российской Федерации составит 2280 рублей в месяц, для аспирантов и адъюнктов – 7200 рублей в месяц.

В 2016 году единственным стипендиатом "премии" А.И. Солженицынана всю страну стала студентка 4-го курса Дальневосточного федерального университета Юлиана Сенько.

Отмечается, что данные проекты были разработаны в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала Российской Федерации и усиления государственной поддержки, а также улучшения условий финансового обеспечения аспирантов (адъюнктов) и студентов (курсантов, слушателей) федеральных государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. 

Метки: стипендия

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