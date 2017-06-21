Стало известно расписание выходных в 2018 году

На публичное обсуждение на федеральный портал нормативных правовых актов был внесен проект постановления правительства "О переносе выходных дней в 2018 году", сообщает ЕНВ.

Минтруд предлагает увеличить количество дней отдыха в мае и марте 2018 года за счет двух выходных, выпадающих на январские каникулы. Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Кроме того, министерством предлагается также в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря перенести на понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Перенос дней отдыха предлагается в целях исключения ситуаций их переноса в текущем порядке накануне соответствующих праздничных дней, а также в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан Российской Федерации по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенний и летний периоды.

Таким образом, планируется, что в следующем году россияне будут отдыхать продолжительно с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая и 9 мая; с 10 по 12 июня; с 3 по 5 ноября.

Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму статьи 110 ТК РФ о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха.