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Общество

21 июня 2017, 00:00
Корвет "Совершенный" уничтожил крылатую ракету огнём артиллерийской установки

Корвет "Совершенный" уничтожил крылатую ракету огнём артиллерийской установки

Все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.

Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, во время очередного выхода в море в рамках проведения государственных испытаний успешно поразил из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190  крылатую ракету условного противника, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера "Р-79" соединения кораблей охраны водного района ТОФ.

Корвет "Совершенный" –– четвёртый серийный корабль проекта 20380. Его проект разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.

Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Назначенная цель была взята на сопровождение и с входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнём корвета.

По словам представителей государственной комиссии и экипажа, все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.

В ближайшее время экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.

Метки: Совершенный, стрельбы, ТОФ

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