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Южная Корея

20 июня 2017, 22:50
США посылает сверхзвуковые бомбардировщики на Корейский полуостров

США посылает сверхзвуковые бомбардировщики на Корейский полуостров

Бомбардировщики США будут летать над полуостровом в течение нескольких часов вместе с двумя южнокорейскими истребителей F-15K

США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B на Корейский полуостров, чтобы принять участие в совместных учениях с южнокорейскими истребителями F-15K, сообщает ЕНВ со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Цели и задачи, которые будут отрабатываться в ходе учения, не раскрываются.

"Наши ВВС планируют провести совместные учения с двумя B-1B в небе над Корейским полуостровом" - сообщил подполковник, сотрудник по связям с общественностью ВВС Южной Кореи Ким Сунг-дук.

Развертывание бомбардировщиков с авиабазы ​​США Андерсен на острове Гуам происходит после смерти американского студента Отто Уормбьера, который был задержан в Северной Корее в прошлом году и репатриирован на прошлой неделе в коматозном состоянии. А в понедельник 19 июня студент умер.

В связи с этим госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ответственность за смерть студента лежит на северокорейских властях.

"Мы считаем, что ответственность за смерть Отто Уормбьера, лежит на Северной Корее", - отметил дипломат.

Как пишет агентство "Синьхуа", специальный советник президента Южной Кореи Мун Чжэ-в по унификации, безопасности и иностранных дел, заявил на прошлой неделе в Вашингтоне, что если Пхеньян прекращает дальнейшие ядерные и ракетные испытания, развертывание американских военных и совместные военные учения Южной Кореи и США могут быть сокращены путем обсуждения с американской стороной.

Напомним, США уже направили бомбардировщики B-1B на Корейский полуостров 29 мая, спустя несколько часов после того, как Пхеньян испытательный пуск баллистической ракеты.

Метки: США, Южная Корея

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