Минсельхоз запретит вылов мохнаторукого краба, анфельции и углохвостой креветки в Приморье

16 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект "Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биоресурсов в 2017 году", сообщает ЕНВ.

Минсельхоз предлагает запретить до 31 декабря 2017 г. вылов краба мохнаторукого и анфельции в подзоне Приморья, на территории мыса Золотой, что является самой восточной точкой Приморского края.

Кроме того, в проекте нормативно-правового акта предлагается запретить до конца года вылов креветки углохвостой в подзоне Приморья, которая находится южнее острова Монерон (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях).

Наконец, ограничения коснутся и рыболовства вблизи других субъектов Дальнего Востока. Так, предполагается запретить до 31 декабря 2017 г. вылов малоротой морской корюшки на западе Охотского моря.

Отметим, что в этом году промысловики, добывающие углохвостую креветку, могут недоловить несколько тысяч тонн креветки и корюшки. Ограничение сроков промысла может серьезно сказаться на общем вылове этого морепродукта.

Примечательно, что борьба против разного рода административных барьеров, мешающих развитию промысла углохвостой креветки и корюшки, идет уже несколько лет. Два года назад заместитель Росрыболовства Василий Соколов на Дальневосточном научно-промысловом совете обещал рыбакам издание приказа ФАР о выводе углохвостой креветки в подзоне Приморье из перечня ОДУ, для того чтобы российская рыбная промышленность получила доступ к пяти тысячам тонн этого ресурса. Обещание сдержал, но набирающий обороты промысел, неожиданно столкнулся с новыми преградами.

Напомним, что углохвостая креветка является морепродуктом, который разрешается ловить в рамках возможного вылова по заявительному принципу, без наделений компаний квотами. По мнению представителей отраслевой науки, данный вид был недооценен, а именно цикличные вспышки численности оставили его без внимания надзорных органов. При этом, руководители Росрыболовства неоднократно заявляли, что у добычи углохвостой есть будущее, и что рыбаки должны начать освоение недооцененного ресурса.

Пока рыбаки ждут будущих корректировок промысла, эта креветка покоряет российский рынок. В том, что углохвостая креветка продукт исключительно российского рынка не сомневаются в торговых компаниях. Оптовики утверждают, что сегодня эта самая востребованная позиция из всей креветочной линейки в России. Большая часть добытой российскими рыбаками углохвостой креветки идет на внутренний рынок.