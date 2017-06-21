"Русолову" продлят нулевую ставку по налогу на добычу полезных ископаемых

16 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект "О внесении изменений в главу 26 налогового кодекса Российской Федерации". Минфин России предлагает продление нулевой ставки по НДПИ на добычу олова, сообщает ЕНВ.

Для единственного в России производителя олова – компании "Русолово" данные изменения представляют возможность в скором времени завершить модернизацию своих горно-обогатительных комбинатов на Дальнем Востоке.

НДПИ при производстве олова обнулили ещё в 2013 году, чтобы стимулировать выпуск этого металла, до сих пор не восстановившийся до уровня 1980-х годов. В 2016 году "Русолово" увеличило производство олова на 6,9% до 618 тонн. До 1990-х годов его выпуск достигал 18 тыс.т. Сейчас до 90% олова Россия импортирует.

Продление нулевой ставки по НДПИ окажет полезное действие, так как заводы "Русолова", модернизация которых ещё продолжается, ещё не вышли на стопроцентную загрузку и не генерируют достаточно средств для покрытия расходов на их развитие. Пока большая часть инвестпрограммы осуществляется на деньги аукционеров. Компания выйдет в этом году на небольшую прибыль. Напомним, что "Русолово" в 2013 году взялось за восстановление ГОКов на Дальнем Востоке.

Отметим, что "Русолову" на Дальнем Востоке принадлежит два актива – это ООО "Правоурмийское" и ОАО "Оловянная рудная компания".

С 2016 года началась переработка олова на Солнечной горно-обогатительной фабрике в п. Горный Хабаровского края. Модернизация началась год назад, за этот период здесь проведены ремонтно-восстановительные работы главного корпуса, обновлено дробильное оборудование. Одновременно с фабрикой в Солнечном районе возобновил работу рудник "Молодёжный" на Фестивальном оловорудном месторождении.

Проектная мощность введенной в строй в конце 2016 года Солнечной обогатительной фабрики — 1,5 тыс. тонн олова в концентрате в год, проектируемая мощность запроектированного комбината на Правоурмийском месторождении — 5 тыс. тонн в год. Запасы олова, как предполагается, обеспечат загрузку предприятий в течение 30 лет. В то же время, при достижении максимальных показателей только эти два проекта способны покрыть потребности российской промышленности и даже обеспечить небольшой экспорт.

Несмотря на то, что ещё в августе 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2016 года рассмотреть вопрос о снижении НДПИ по редким и редкоземельным металлам, как сообщается на сайте президента, окончательного решения так и не было принято. Сейчас при добыче этих металлов продолжает действовать ставка НДПИ в 8%.