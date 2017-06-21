Японский премьер обещает восстановить общественное доверие к правительству после падения рейтингов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, что правительство будет стремиться восстановить общественное доверие после того, как в выходные дни опросы показали резкое падение рейтингов властей страны, сообщает ЕНВ.

"Я должен честно признать, что мы рассмотрели показатели общественного недоверия к правительству", - заявил Абэ на пресс-конференции накануне.

Общенациональный опрос Kyodo News, проведенный в субботу и воскресенье, показал, что рейтинг одобрения кабинета упал на 10,5 процента с мая до 44,9 процента. Рейтинг неодобрения кабинета министров вырос на 8,8 пункта, составив 43,1 процента. В некоторых опросах других японских СМИ рейтинги неодобрения были выше, чем рейтинги одобрения.

Синдзо Абэ отметил, что, хотя депутаты парламента закрыли сессию и ушли в отпуск, он "искренне несет" свою "ответственность за разъяснение" этого вопроса, если общественность попросит его покинуть пост.

В то же время Абэ вновь заявил о необходимости принятия спорного закона "о заговоре", предусматривающего уголовную ответственность за планирование серьезных преступлений, разработанного недавно кабинетом министров в рамках антитеррористического курса.

Около двух третей респондентов в опросе Kyodo News не одобрили стремление премьер-министра ускорить принятие данного закона, минуя голосование в комитете Палаты советников на правах лидера правящей партии.

"Несмотря на то, что мы считаем, что (закон) имеет важное значение для укрепления международной координации в борьбе с терроризмом, нам известно, что некоторые граждане остаются недовольными и обеспокоены данным законопроектом", - признал Абэ.

При этом, Синдзо Абэ повторил, что "простые люди" не подлежат наказанию или расследованию по закону. Противники, в том числе, многие эксперты в области права, предупредили, что юридические конструкции в законе позволяют его трактовать как чрезмерный надзор над инакомыслием.

Кроме того, Абэ отметил, что в ближайшее время хочет потратить время на то, чтобы подумать о дальнейшем руководстве кабинетом и Либерально-демократической партией, заявив, что "необходимо создать прочную структуру в партии и в правительстве, чтобы получить большой импульс для всей политики Японии".

В ходе отдельного спора, о котором в начале этого года "кричали" политические заголовки, основное внимание уделялось связям между Синдзо Абэ, его женой Аки Абэ и оператором национальной школы, которой была дана огромная скидка на покупку принадлежащих государству земель в Осаке. Абэ отметил, что правительство будет "плотно сотрудничать" с правоохранительными органами, ведущими расследования по данному делу.

Пресс-конференция Абе была началом официальной кампании выборов в Токийскую столичную ассамблею 2 июля. "ЛДП будет стремиться обратиться к народу Токио с программой, максимально укорененной в регионе и близкой к сердцам людей, чтобы добиться победы", - отметил лидер правящей партии.

Также эксперты отмечают, что правительство Абэ готовится к внесению поправок в Конституцию Японии, которая оставалась неизменной с момента вступления в силу в 1947 году. Ранее победа на общенациональных выборах в Японии дала ЛДП, партии "Комейто" и их сторонникам две трети мест в парламенте, обеспечив команде Синдзо Абэ конституционное большинство.

В понедельник Абэ сказал, что он еще не готов раскрыть содержание предложения, которое ЛДП будет вносить в соответствующий комитет Палаты Советников. Отметим, что после принятия конституционных поправок парламентом, за изменения должны проголосовать большинство избирателей на референдуме. Только в этом случае у правительства появится возможность пересмотра положения Конституции. Однако, согласно недавно проведенному опросу, такой поддержки у Синдзо Абэ среди населения нет.

Напомним, что в прошлом месяце премьер-министр страны дал ясно понять, что намерен ввести поправку в Основной закон, касающуюся статуса Сил самообороны, к 2020 году.