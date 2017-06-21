Выборы депутатов в городскую думу Владивостока назначены на 10 сентября

Данное решение сегодня приняла городская дума Владивостока в соответствии с федеральным законодательством. Согласно ему, выборы должны быть назначены на второй вторник сентября, сообщает ЕНВ.

Поскольку сроки полномочий городских депутатов четвёртого созыва истекают в этом году, был дан официальный старт избирательной кампании в представительный муниципальный орган. Именно это послужило поводом для проведения внеочередного заседания думы города Владивостока.

Городская дума имеет в своём составе 35 депутатских мест. Депутаты Думы г. Владивостока избираются сроком на 5 лет.

"Согласно проекту, разработанному комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности, выборы в Думу города Владивостока назначаются на второе воскресенье сентября 2017 года, в этом году это 10 сентября, – сказал председатель комитета Михаил Веселов. – Комитет по местному самоуправлению правопорядку и законности 17 мая рассмотрел проект муниципального правового акта о назначении выборов и принял решение рекомендовать Думе Владивостока поддержать его".

Отметим, что уже в ближайшее время политические партии начнут выдвигать своих кандидатов в списочную и мажоритарную части выборов.

Политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев уверен, что итоги выборов 2017 года будут в целом сопоставимыми с кампанией 2012 года: "Рейтинги "Единой России" с того времени несколько упали, согласно нашим социологическим исследованиям, до 24%, но, при этом, анализ выдвигаемых оппозиционными партиями одномандатников в этом году, дает понять, что правящая партия сохранит подавляющее большинство мест по избирательным округам. Впрочем, и сегодня сохраняются так называемые "риски праймериз" – ситуация, при которой оппозиция знает ресурс представителей ЕР, правда, объективно говоря, мало кто из оппонентов сможет привести избирателей больше, чем это сделали "единороссы" на прошедшем 28 мая предварительном голосовании", - заключил эксперт.