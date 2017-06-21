Президент США Дональд Трамп осудил Северную Корею за смерть американского студента

В своем заявлении в понедельник президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье и сказал, что Соединенные Штаты осуждают жестокость северокорейского режима, сообщает ЕНВ.

Дональд Трамп рассказал журналистам, что Отто Вомбиер провел полтора года в Северной Корее, тогда с ним произошел неприятный инцидент. Американец был задержан северокорейской стороной после того, как пытался сорвать пропагандистский плакат. За это в марте 2016 года он был осуждён на 15 лет колонии.

Как сообщается, Вомбиер попал в кому, находясь под стражей в Северной Корее. Он был отпущен из КНДР на прошлой неделе и был доставлен в США. В минувший понедельник он скончался в больнице в Цинциннати (штат Огайо, США).

Врачи, которые обследовали Вомбиера, сказали, что у него было сотрясение головного мозга, из-за чего тот находился в "невосприимчивом бодрствовании".

Парламентарии двух ведущих партий США накануне назвали смерть Вомбиера убийством. В своём заявлении, государственный секретарь страны Рекс Тиллерсон выразил соболезнования семье погибшего и повторил требование об освобождении трех других американцев, которые, по его словам, незаконно содержатся под стражей в КНДР.