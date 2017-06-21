Самой вкусной едой в России накормят во Владивостоке

В десятку городов с лучшей едой в России, составленный на основе отзывов российских пользователей Booking.com вошли Суздаль, Кострома, Псков, Калининград, Нижний Новгород, а также курорты Краснодарского края – Сочи, Геленджик, Адлер. Возглавил рейтинг Владивосток, прежде всего, за свои известные на всю страну свежие морепродукты и паназиатскую кухню, сообщает ЕНВ со ссылкой на Booking.com.

Как отмечает директор по маркетингу компании Booking.com Пепайн Рейверс, гастротуры становятся все популярнее: "Люди планируют путешествия, цель которых – изучить местную кухню и полностью погрузиться в культуру страны, ведь еда — важная ее часть! Путешественники стремятся попробовать не только блюда высокой кухни, но и традиционную местную и уличную еду".

Именно в рамках анализа отзывов путешественников со всего мира Booking.com составил рейтинг городов России и мира. Так в пятерку самых "вкусных городов" попали китайский Гонконг, бразильский Сан-Паулу, японский Токио, греческие Афины, а также столица Малайзии Куала-Лумпур.

Как мы видим, сегодня в мировом тренде находятся восточная кухня. Не исключением стал и рейтинг российских городов Booking.com. Отмечается, что Владивосток, занявший в нем первое место, снискал популярность у гурманов-путешественников за счет свежих морепродуктов и ресторанов паназиатской кухни.

Весомую роль в признании Владивостока в качестве кулинарного центра России, по крайней мере, у туристов, сыграла кухня таких ресторанов, как Zuma (ул. Фонтанная, 2), Iz Brasserie (ул. Семеновская, 1д), Pazzo (ул. Лазо, 8), "Пятый Океан" (ул. Батарейная, 2в), Palau Fish (ул. Суханова, 1), Izakaya EN (ул. Бестужева, 35б), "Высота" (ул. Аксаковская, 1), "Семь футов" (ул. Лейтенанта Шмидта, 17а), а также сети заведений "Чайхона Хлопок" и "Токио".

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