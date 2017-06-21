Китай выступил в поддержку выпуска Россией ОФЗ в юанях

Китайская сторона выражает одобрительную позицию в пользу выпуска Россией суверенных облигаций в юанях. Об этом было заявлено по итогам диалога министров финансов КНР и РФ, который в понедельник в 7-й раз прошел в Шанхае, сообщает ЕНВ.

Глава росссийского Минфина Антон Силуанов и его китайский коллега Сяо Цзе приняли участие во встрече, в ходе которой стороны достигли консенсуса по многим вопросам, касающимся макроэкономической политики, структурных преобразований, финансового сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и др.

Как отмечается, российско-китайский диалог совпал по времени со вторым заседанием министров финансов и глав центробанков стран БРИКС, которое также состоялось в Шанхае в понедельник.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство видит необходимость в диверсификации инструментов и источников заимствований в условиях санкций, в том числе за счет облигаций в юанях, передает РИА "Новости".

"Нужно диверсифицировать наши инструменты и источники заимствований. Мы видим, как развивается ситуация с политикой в ряде стран, которые пытаются ограничить нашу деятельность в области долгового финансирования. Поэтому мы считаем, что диверсификация возможностей России в области заимствований — это правильное направление нашей работы", — сказал он.

Министр отметил, что "это должен быть не разовый выпуск ОФЗ, как это было в прошлый раз, когда китайцы купили полмиллиарда долларов США в эквиваленте наших российских облигаций". Силуанов подчеркнул, что это должны быть постоянно действующие объемы заимствований в бумагах России.

Во время встречи с обеих сторон была выражена готовность и впредь поддерживать активную координацию макроэкономической политики и обмен опытом по реформам, вместе с другими членами БРИКС использовать предстоящую в сентябре в китайском Сямэне встречу лидеров стран объединения как возможность для продвижения реформы системы глобального управления, борьбы с любыми формами торгового протекционизма, развития мировой экономики открытого типа, проработки вопроса финансового сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" и формирования диверсифицированной системы финансирования, носящей долгосрочный, стабильный, устойчивый характер с управляемыми рисками.

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями относительно углубления сотрудничества по государственным облигациями в юанях. Китайская сторона приветствует и поддерживает выпуск российской стороной государственных облигаций в юанях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте финансового ведомства Китая.

Состоялся углубленный обмен мнениями о сотрудничестве в области суверенных облигаций в юанях. Китайская сторона высказалась в пользу выпуска Россией таких облигаций в соответствующее время. Были достигнуты договоренности о подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве по аудиторскому контролю, проработке вопроса запуска консультаций по нормам бухгалтерского учета, о содействии обмену опытом по реформе системы казначейского управления, более активной координации мер по налоговой реформе.

Все это, как отмечается, необходимо для создания благоприятных политических условий для развития торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

Напомним, Министерство финансов России уже давно обсуждает с китайскими властями возможность размещения на внутреннем российском рынке ОФЗ в юанях для инвесторов из Китая. Минфин планировал выпуск ОФЗ в юанях в прошлом году и заложил такую возможность в законе о бюджете на текущий год, однако реализовать эти планы пока не удалось.