Россияне активно раскупают автомашины в миниатюре с брендом Почты России

В почтовых отделениях по всей стране заметно растут продажиигрушечных машинок с брендом Почты России, являющихся уменьшенными копиями почтовых автомобилей. За 4 месяца (с декабря 2016 года по март 2017 года) было продано более 11 тысяч моделей. Лидером покупательского спроса является УАЗ "Hunter" (почти 4 тыс. штук), сообщает ЕНВ.

Посетители Почты России также активно приобретают игрушечные автомашины Лада "4х4" ("Нива"), "ГАЗель", "Волга" и другие модели, выполненные из качественных и безопасных материалов, оснащенные инерционным механизмом и имеющие все необходимые сертификаты. Стоимость коллекционных моделей – от 500 рублей. К осени планируется расширить ассортимент моделей авто.

Возросший интерес к брендированной продукции Почты России является подтверждением повышения доверияклиентов разных возрастов и социальных группк самой Почте, к качеству предоставляемых услуг.

Стоит отметить, что на сегодняшний день автопарк Почты России насчитывает более 17 000 единиц транспорта. Общая протяженность магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.