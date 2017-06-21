Таможенникам запретят держать деньги за рубежом

ФТС предлагает ввести для работников таможенной службы запрет открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства в иностранных банках и иметь ценные бумаги иностранных эмитентов. Проект приказа ФТС России "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в таможенных органах Российской Федерации, при замещении которых федеральным государственным служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

Данный законопроект подготовлен в целях обеспечения национальной безопасности РФ, упорядочения лоббистской деятельности, расширения средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции.

Законопроект предусматривает возможность проверки соблюдения запрета установленной категории лиц, если для этого будет "достаточная информация". Такую проверку сможет инициировать и президент.

"Достаточная информация" должна быть представлена в письменной форме, в том числе, со стороны правоохранительных структур. Анонимная информация основанием для проверки служить не может.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу данного приказа те, кто подпадает под его действие и сейчас имеет счета в иностранных банках за рубежом, должны закрыть эти счета или осуществить отчуждение ценных бумаг иностранного эмитента. В противном случае их полномочия будут прекращены, и такиегосслужащие вынуждены будут уйти в отставку.

Подробный список должностей пока что уточняется.

Как отмечают в ведомстве, данный проект можно считать не только антикоррупционным, но и этически справедливым.