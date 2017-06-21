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Общество

20 июня 2017, 12:50
Таможенникам запретят держать деньги за рубежом

Таможенникам запретят держать деньги за рубежом

Окончательный перечень должностей, подпадающий под приказ ФТС, еще не утвержден

ФТС предлагает ввести для работников таможенной службы запрет открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства в иностранных банках и иметь ценные бумаги иностранных эмитентов. Проект приказа ФТС России "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы в таможенных органах Российской Федерации, при замещении которых федеральным государственным служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

Данный законопроект подготовлен в целях обеспечения национальной безопасности РФ, упорядочения лоббистской деятельности, расширения средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции.

Законопроект предусматривает возможность проверки соблюдения запрета установленной категории лиц, если для этого будет "достаточная информация". Такую проверку сможет инициировать и президент.

"Достаточная информация" должна быть представлена в письменной форме, в том числе, со стороны правоохранительных структур. Анонимная информация основанием для проверки служить не может.

В течение трех месяцев со дня вступления в силу данного приказа те, кто подпадает под его действие и сейчас имеет счета в иностранных банках за рубежом, должны закрыть эти счета или осуществить отчуждение ценных бумаг иностранного эмитента. В противном случае их полномочия будут прекращены, и такиегосслужащие вынуждены будут уйти в отставку.

Подробный список должностей пока что уточняется.

Как отмечают в ведомстве, данный проект можно считать не только антикоррупционным, но и этически справедливым.

Метки: таможня, ФТС

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