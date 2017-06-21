Сельскохозяйственные производители Приморья получат до 1,4 тысячи рублей выплат на гектар

На несвязанную поддержку в области растениеводства аграриям будет направлено более 117 миллионов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации края.

Как сообщили в департаменте, из этих средств более 91 миллиона составили средства регионального бюджета, а около 26 миллионов рублей было направлено из федерального бюджета.

Эксперты уточнили, что приморские сельхозпроизводители получают до 1,4 тысячи рублей субсидии на гектар.

"В общем аграрии Приморского края могут получить 1,4 тысячи рублей из бюджета края на один гектар. Из федерального бюджета аграриям доступна тысяча рублей", – комментируют в ведомстве.

Несвязанная поддержка выплачивается на один гектар пашни. Сельхозпроизводители распоряжаются субсидиями по своему усмотрению: закупают ГСМ и минеральные удобрения, химические средства защиты растений и семена.

Напомним, что выплаты на каждый гектар, называемые несвязанной поддержкой, выплачиваются на один гектар пашни. Аграрии могут распорядиться средствами по своему усмотрению: закупают ГСМ и минеральные удобрения, химические средства защиты растений и семена.

Ранее заместитель губернатора региона Денис Бочкарев указал, что в этом году будут также финансироваться программы поддержки сельского хозяйства, как и в 2016 году.

"В 2017 году остались прежние меры поддержки, которые прописаны в программе. Из бюджета Приморского края выделено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. Около 400 миллионов рублей в 2017 было дополнительно направлено на финансирование в рамках страны на льготное кредитование аграриев", – сообщил вице-губернатор.

В условиях санкций президентом страны поставлены ряд задач перед регионами. Президент России Владимир Путин призвал увеличить рынок страны качественной и доступной продукцией, а также выйти на мировой. Как сообщает губернатор Приморья Владимир Миклушевский, у региона уже есть определенные успехи в этом направлении.

"С 2012 года валовое производство продукции сельского хозяйства было расширено до 14% в Приморском крае. Сегодня мы уже почти полностью обеспечиваем потребности населения в картофеле и овощах", – отметил губернатор.