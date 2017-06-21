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Общество

20 июня 2017, 11:50
Правительство увеличит пособия на детей, находящихся на диспансерном учете и на длительном лечении

Правительство увеличит пособия на детей, находящихся на диспансерном учете и на длительном лечении

Повышение компенсаций предусмотрены также для детей, чьи родители и опекуны являются военнослужащими и работниками на космодроме "Байконур"

Проект "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 1994 г. № 1122" увеличивающий сумму ежемесячной компенсации на приобретение продуктов питания для детей, находящихся на диспансерном учете, а также для других категорий несовершеннолетних граждан, был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

МВД России предлагает увеличить ежемесячную компенсацию на приобретение продуктов питания также для детей военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу или работающих на космодроме "Байконур" и в г.Байконуре (Казахстан), в возрасте до 16 лет. Поправки касаются и компенсаций для инвалидов с детства независимо от возраста. Постановлением предусмотрено ежегодное бесплатное пребывание (по медицинским показаниям) в специализированных учреждениях лечебного, санаторного типа или других оздоровительных учреждениях Российской Федерации.

Размер выплат, согласно проекту нормативного правового акта, составит 3500 рублей (вместо трех тысяч) –для детей в возрасте до 3 лет.Компенсация в4000 рублей (вместо 3,5 тысяч) предусмотренадля детей в возрасте от 3 до 7 лет. И для детей в возрасте от 7 до 18 лет размер ежемесячной выплаты составит 6000 рублей вместо 4700.

Дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта постановления не потребуется, предоставление компенсации будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, выделенных Министерству внутренних дел на плановый период.

Метки: дети, пособие

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