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Общество

19 июня 2017, 23:10
СК начал проверку ситуации, сложившейся с экипажем судна "Анатолий Торчинов"

СК начал проверку ситуации, сложившейся с экипажем судна "Анатолий Торчинов"

Проверку ведут о невыплате зарплаты застрявшим в КНР российским морякам

Во Владивостоке по сообщению о невыплате зарплаты российским морякам с теплохода "Анатолий Торчинов", которые находятся в порту Китая., распространенному в СМИ, организовано проведение процессуальной проверки, сообщает ЕНВ со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, речь идет о невыплате руководителем компании ООО СК "МВ-Лайн" заработной платы российским морякам - членам экипажа теплохода "Анатолий Торчинов" (флаг России).   

По данному факту незамедлительно было организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), производство которой  поручено  Приморскому следственному отделу на транспорте Дальневосточного СУТ СК РФ.   

В рамках проверки следователям предстоит установить точный размер задолженности по заработной плате, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права моряков. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что экипаж судна, с 28 апреля находящегося в порту Шидао, состоит из 17 российских моряков. По информации экипажа, долг по зарплате превысил 4,3 млн руб, задержки зарплаты начались в январе. Семьи моряков из-за многомесячных долгов по зарплате находятся на грани выживания. Однако судовладелец заявляет, что у компании нет средств на выплату зарплаты, говорится в обращении моряков.

Метки: Китай, моряки, СК

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