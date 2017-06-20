Региональные строительные компании – "двигатель" развития Приморского края

Жилищное строительство сегодня является одним из ведущих секторов приморской экономики. По суммарному количеству инвестиций в Приморский край данная отрасль уступает только нефтегазовой. Однако, если говорить о региональном строительном бизнесе, то по объемам вложений в экономику края он и вовсе лидирует среди субъектов иных отраслей края. О том, каксегодня работает один из передовых приморских застройщиков, на днях выяснилив ЕНВ.

Строительство жилья сегодня является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики Приморья. После проведения саммита АТЭС в 2012 году не только во Владивостоке, но и за его пределами наметился "строительный бум" - стали появляться один за другим новейшие жилищные комплексы, каждый из которых приносил все новые решения в создании комфортного проживания горожан в XXI веке.

В экономически непростое время конкурентоспособными стали те компании, которые смогли предложить потребителю на рынке оптимальный по цене квадратный метр. Для того, чтобы выяснить, как у строительного бизнеса сегодня получается совмещать коммерческую деятельность с социально ориентированным подходом, мы решили отправиться в головной офис строительной компании "Аврора-Строй".

Выбор на этого застройщика пал не случайно. Сегодня "Аврора-Строй" предлагает квартиры в строящихся домах от 1 миллиона 580 тысяч рублей с учетом скидки. Сегодня это является самым выгодным предложением на квартиры в новых домах в крупных городах Приморья.

Созвонившись с пресс-центром строительной компании, мы отправились в головной офис "Авроры-Строй", который находится в Первомайском районе города Владивостока, по адресу Запорожская, 77 – в двух шагах от торгового центра "Черемушки".

При входе в офис нас приветливо встретил генеральный директор компании Андрей Ищенко. Он провел нас в свой кабинет и объяснил, что расположение офиса в этом районе города не случайно:

"Я родился, вырос и прожил всю свою сознательную жизнь в Первомайском районе. Мой дед, Иван Иванович Буленок, был заслуженным строителем РСФСР, и под его руководством были построены большинство предприятий в нашем городе, в том числе, знаменитый завод "Радиоприбор", располагающийся на улице Калинина Первомайского района. Иван Иванович воспитал, как я считаю, хорошего ученика в моем лице. Воспитал меня собственным примером, научил не бояться преград, решать самые сложные задачи, строить и работать для людей и, главное, ставить во главу угла развитие нашего края. Наша компания возвела и возводит качественное и доступное жилье в Уссурийске, Находке и во Владивостоке, в том числе, строит многоквартирный монолитный дом на улице Сафонова. Кроме того, мы усердно помогаем обманутым дольщикам и пайщикам нашего района, проживающим в домах на улице Кипарисовая, 2 и 26, а также на Пихтовой, 35, решаем проблему этих домов на уровне местной и краевой власти. Мы – компания с человеческим лицом. Мы не только еженедельно отчитываемся перед своими клиентами о ходе строительства и выполняем все взятые на себя обязательства, но и смотрим, что происходит вокруг: помогаем обманутым людям в сфере жилищного строительства, препятствуем незаконному строительству в скверах, парках, лесных и рекреационных зонах на территории Чуркина. Мои родители говорили мне, что всегда следует уважать то, место, где ты живешь и работаешь, и тогда, все в этой жизни будет получаться, так оно и происходит".

На Запорожской, 77 находится "центр управления" компанией, здесь работают Андрей Ищенко и его заместители, а также директора по различным направлениям, юристы, бухгалтера, кадровики, менеджеры по продажам и др.

Примечателен тот факт, что хотя компания молодая и была зарегистрирована лишь в конце 2014 года, опыт ее сотрудники в строительной сфере имеют колоссальный. Так, первый заместитель генерального директора Сергей Белов до прихода в компанию несколько лет проработал на должности главного инженера Владивостокского отделения Спецстроя России, руководил строительством десятков домов и социально значимых объектов города (школ, детских садов, спортивных комплексов), был вовлечен в управление проектами при строительстве микрорайона "Снеговая Падь".

Что касается руководителя компании, то до регистрации организации Андрей Ищенко несколько лет работал в другом строительном холдинге, после чего решил единолично заняться созданием и управлением нового застройщика с четко прослеживаемым социально ориентированным концептом.

"Покупателю во Владивостоке нужна свобода, которая не измеряется квадратными метрами, это, прежде всего, свобода выбора и возможность воплощать свои ценности в стиле жизни. Наша задача — находиться в постоянном диалоге с покупателем и развивающимся рынком, предоставлять ему приемлемые и качественные решения", - отметил Андрей Ищенко.

После разговора с руководством компании за чашкой кофе мы решили отправиться на строящие объекты "Авроры-Строй" – сначала на Сафонова, 7, где недавно было начато строительство одноименного жилого дома, а затем – в Находку, где уже почти завершен первый дом жилого комплекса "Северный", расположенного на Северном проспекте, 32.

Как рассказал технический директор компании Роман Пархомчук, в данный момент объекты находятся на разной стадии своей реализации. Так, на улице Сафонова во Владивостоке в настоящий момент ведется устройство фундамента, на котором будет держаться монолитный железобетонный каркас с наружными самонесущими стенами. В Находке процесс строительства одного из двух домов ЖК "Северный" уже практически завершен – остались только внутренняя отделка здания и благоустройство.

После нашего приезда на Сафонова, 7, на стройплощадке мы увидели нескольких рабочих и технику – происходил процесс бурения под последние опорные конструкции фундамента. Всего фундамент жилищного дома состоит из 292 буронабивных свай и 22 ростверков. Параллельно с этим, второй группой строителей производилась сварка арматурной конструкции для последующей заливки фундамента.

На противоположном углу стояла съемочная группа пресс-центра "Авроры-Строй" из двух человек. Как пояснил нам Андрей Ищенко, строительный процесс на объекте фиксируется не реже одного раза в неделю, после чего видео- и фотоотчеты публикуются на сайте компании в сети Интернет, где будущие владельцы квартир практически в режиме реального времени могут видеть процесс строительства дома.

"Это необходимо для того, чтобы владельцы квартир видели, что их дом строится, - добавляет Андрей Ищенко. – Жители Владивостока, к сожалению, научены горьким опытом работы, мягко говоря, недобросовестных застройщиков. Некоторые из них настороженно относятся к тому, что мы на рынке относительно недавно, и спрашивают у нас: "Где гарантии?" Так вот, гарантией достройки объекта является наша непрерывная работа не только по его возведению, но и по освещению самого строительного процесса".

Недолго понаблюдав за рабочим процессом, мы отправились в трехчасовое путешествие до другого, приоритетного в настоящее время объекта – строящегося жилищного комплекса "Северный" в городе Находке. По приезду на стройплощадку мы увидели три рабочие территории. На одной из них стоит уже практически достроенный девятиэтажный дом. На этом объекте строителям требуется лишь завершить внутреннюю отделку здания и выполнить благоустройство территории, установив при этом многофункциональную детскую площадку. Срок реализации дома подходит к концу уже в этом году.

Буквально в нескольких десятках метров располагается территория второго дома, в настоящий момент здесь уже возведены конструкции второго этажа. Второй дом планируется сдать в 2018 году. Сами объекты представляют собой монолитные 9-этажные железобетонные дома. После постройки домов компания планирует обустроить совместную придомовую территорию, которая включит в себя детские игровые площадки, зону отдыха для взрослых и парковые зоны. Третий объект – полуподземная автопарковка на 83 машиноместа, которую планируют сдать также в 2018 году.

По словам замдиректора компании Сергея Белова, на каждом этаже находится по 10 квартир: две двухкомнатные и восемь однокомнатных. Цены на квадратный метр начинаются от 45-47 тысяч рублей. Таким образом, компания предлагает небольшие и недорогие квартиры в абсолютно новом жилом доме, причем, в сегменте "Комфорт-класса".

Как рассказал нам директор компании Андрей Ищенко, и в жилом доме "Сафонов", и в ЖК "Северный", и в жилых комплексах "Гагарин" и "Баляев", которые компания намеревается возводить в ближайшие годы в городе Владивостоке, будет реализована концепция "двор без машин".

Так, в доме на Сафонова, 7 парковка личного автотранспорта будет осуществляться на огороженных парковочных местах, расположенных на первом и втором этаже жилого дома. А для жителей ЖК "Северный" месяц назад компания специально вошла в свободный порт Владивосток, для того, чтобы в его рамках реализовать проект по созданию полуподземной парковки.

"Это является свидетельством того, что мы всегда обращены в сторону нашего покупателя, знаем, чего он хочет и что для него важно. Такое поведение во многом позволяет нам становится успешной компанией на довольно конкурентном приморском строительном рынке и позволяет нам быстро развиваться", - заключил Андрей Ищенко.

Жилищное строительство сегодня – это уже не темповый однотипный процесс возведения объектов, направленный лишь на создание новых квадратных метров. Это высокие стандарты качества и комфорта, высокотехнологичный процесс, работа высококвалифицированных специалистов: строителей, экономистов, бухгалтеров, юристов, инженеров, и многих других. В новой России, в новую эпоху должно быть все именно так, как в строительной компании "Аврора-Строй".

Редакция "Ежедневных новостей Владивостока" (ЕНВ) лично благодарит генерального директора строительной компании "Аврора-Строй" Андрея Ищенко и его команду за оказанное сотрудничество.