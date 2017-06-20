На Тихоокеанском флоте начался конкурс "Морской десант-2017"

Впервые на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) Бамбурово стартовал конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ России "Морской десант-2017", сообщает ЕНВ.

В ближайшие 10 дней морские пехотинцы Тихоокеанского, Балтийского, Северного Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова будут состязаться за звание лучшей команды, которая будет отстаивать честь морской пехоты России на международных соревнованиях.

Конкурс "Морской десант-2017" будет проходить в три этапа. На первом каждому военнослужащему предстоит преодолеть 600-метровую полосу препятствий. Второй этап — "Тропу выживания" — участники конкурса будут проходить в составе отделений. К завершающему этапу — "Эстафете" — привлекаются по три экипажа от каждой команды.

Конкурс по боевой подготовке среди экипажей бронетранспортеров БТР-80 "Морской десант-2017" пройдет в период с 19 по 29 июня на полигоне береговых войск ТОФ Бамбурово.

В основу программы конкурса "Морской десант" включены дух, цели, задачи и положения танкового биатлона применительно к береговым войскам ВМФ, а также основные положения и вопросы подготовки личного состава в соответствии с курсом стрельб боевых машин и программой боевой подготовки по вождению военной техники.