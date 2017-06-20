На Тихоокеанском флоте начался конкурс "Морской десант-2017"

Конкурс пройдет среди подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ
Впервые на полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) Бамбурово стартовал конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ России "Морской десант-2017", сообщает ЕНВ.
В ближайшие 10 дней морские пехотинцы Тихоокеанского, Балтийского, Северного Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова будут состязаться за звание лучшей команды, которая будет отстаивать честь морской пехоты России на международных соревнованиях.
Конкурс "Морской десант-2017" будет проходить в три этапа. На первом каждому военнослужащему предстоит преодолеть 600-метровую полосу препятствий. Второй этап — "Тропу выживания" — участники конкурса будут проходить в составе отделений. К завершающему этапу — "Эстафете" — привлекаются по три экипажа от каждой команды.
Конкурс по боевой подготовке среди экипажей бронетранспортеров БТР-80 "Морской десант-2017" пройдет в период с 19 по 29 июня на полигоне береговых войск ТОФ Бамбурово.
В основу программы конкурса "Морской десант" включены дух, цели, задачи и положения танкового биатлона применительно к береговым войскам ВМФ, а также основные положения и вопросы подготовки личного состава в соответствии с курсом стрельб боевых машин и программой боевой подготовки по вождению военной техники.
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