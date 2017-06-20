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Япония

19 июня 2017, 23:20
Бизнесмены из Японии заинтересованы инвестиционной составляющей сотрудничества с Приморьем

Бизнесмены из Японии заинтересованы инвестиционной составляющей сотрудничества с Приморьем

Экономические связи с префектурой Фукуока у Приморья пока налажены слабо

В Приморском крае побывала делегация Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока. Представители дальневосточного региона и предприятия префектуры обсудили возможные направления сотрудничества между двумя территориями, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Переговоры с предпринимателями префектуры Фукуока возглавил директор департамента международного сотрудничества администрации Приморья Алексей Старичков.

Председатель делегации, глава Комитета по международному сотрудничеству Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока Кудо Ёсицуна рассказал корреспондентам о том, что на данный момент отношения России и Японии находятся на совершенно другом уровне. Так, сейчас большое значение стало уделяться сотрудничеству между регионами двух стран, предприниматели префектуры проявляют большой интерес к инвестициям в Приморье.

"Мы прибыли с той целью, чтобы своими глазами увидеть Приморье и на месте определить потенциал сотрудничества", – рассказал Кудо Ёсицуна. Также он уточнил, что в состав бизнес-миссии вошли самые активные представители мелкого и среднего предпринимательского сообщества, готовые, в отличие от представителей крупных корпораций, максимально быстро принять решение и приступить к реализации совместных перспективных проектов на территории региона.

Алексей Старичков указал японским гостям на то, что в соответствии с политическими переговорами лидеров стран Японии и РФ в Приморье совместно с японскими компаниями проводится большая работа по реализации проектов, направленных на изменение инфраструктурной составляющей Владивостока, а также на создание условий для увеличения продолжительности жизни в крае.

"Сейчас мы все большее значение стали уделять сотрудничеству с регионами Тоттори, Симанэ, Ниигата, Тояма, Осака. В течении двух последних лет мы празднуем 25-летие дружбы с данными территориями. С префектурой Фукуока связи пока недостаточно хорошо налажены, однако все возможности для расширения границ сотрудничества на разных уровнях, в том числе геополитических и инфраструктурных, уже налажены", - сообщил он.

Впоследствии с предпринимателями Фукуока были обсуждены основные идеи сотрудничества в сфере бизнеса. Например, речь шла о проектах в сфере газоснабжения, нефтепереработки, производства минеральных удобрений, производства сжиженного природного газа, развития туризма, малой энергетики и другие.

Метки: инвестиции, Япония

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