Парламентарии обсудили проблему большегрузного транспорта на дорогах Приморья

Вопрос об организации движения большегрузного транспорта и обеспечения безопасности на дорогах Владивостока обсудил комитет краевого парламента по региональной политике и законности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, Нарушения при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов в краевом центре все чаще приводят к крупным авариям, отметил. Резонансное ДТП произошло на улице Алеутской в мае текущего года, когда по вине водителя седельного тягача с неисправной тормозной системой был ранен 1 человек, 19 автомашин получили повреждения. Всего за пять месяцев 2017 года по данным Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю на территории Владивостока зарегистрирован рост (7,7 процента) количества ДТП по вине водителей грузовых транспортных средств, их произошло 14.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и пресечено 6 нарушений ПДД при перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов со стороны водителей юридических лиц, к административной ответственности привлечено 4 юридических лица.

Но, как отмечают в инспекции, основной причиной, затрудняющей работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по проверке большегрузного транспорта, является отсутствие обустроенных мест для остановки такого транспорта и проверке его габаритов, а так же отсутствие весогабаритного контроля со стороны администрации города, являющейся собственником улично-дорожной сети.

Данная проблема актуальна в целом для Приморского края. В настоящее время только одна стоянка временного задержания, расположенная в Надеждинском районе, имеет спецтехнику позволяющую эвакуировать крупногабаритный, тяжеловесный грузовой автотранспорт.

Кроме этого, на дорогах федерального, краевого значения, улично-дорожной сети Владивостока и городов края практически отсутствует инфраструктура специальных площадок отстоя грузового транспорта и мест для отдыха водителей. Стоящие, в нарушение требований, на обочинах дорог и припаркованные в густонаселенных жилых микрорайонах городов, грузовые автопоезда очень часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий и жалоб со стороны населения.

Как рассказал депутатам заместитель главы Владивостока Леонид Вильчинский, управлением дорог и благоустройства города разработан и согласован маршрут движения по отдельным участкам дорог, а также установлены знаки ПДД 3.7 "Движение с прицепом запрещено" на отдельных участках улично-дорожной сети города Владивостока, где из-за рельефа местности движение крупногабаритного транспорта небезопасно, особенно в зимнее время.

Кроме того, в феврале текущего года по предложению ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку было ограничено движение крупногабаритного транспорта по ряду улиц Владивостокского городского округа, в том числе по улице Лазо и Океанскому проспекту. Автопоездам, движущимся из портов Владивостока за город, предоставлен альтернативный путь, превышающий маршрут движения по Океанскому проспекту не более чем на 5,6 км.

Но по общему мнению, установленные на сегодняшний день запреты для передвижения грузовой техники не решают вопросы обеспечения безопасности движения. Заместитель председателя комитета Александр Лось отметил: "Условия движения во Владивостоке такие, что это вынуждает нас принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности. И лучшее решение, об этом говорят и на федеральном уровне, – запретить движение большегрузов в дневное время. Мы тогда сбережём много жизней. Давайте посмотрим практику других субъектов, озаботимся этой проблемой. Во Владивостоке очень большое количество автомобилей и недостаточная пропускная способность дорог. Я понимаю, что у нас порт, мы не можем ограничивать его работу, но договорится, установить временные рамки, чтобы это было удобно всем, но не создавать угрозу жизни людям".

Временно исполняющая обязанности главного государственного инспектора госавтодорнадзора Анастасия Ляхутина обратила внимание депутатов на то, что такой вид деятельности, как грузовые перевозки в настоящее время не подлежит лицензированию. Плановую проверку предприятия законодательство позволяет проводить только через три года после начала его работы. Практика показала, что такая ситуация приводит к печальным последствиям. Министерство транспорта уже внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предлагающий вернуть грузоперевозки в перечень лицензируемых видов деятельности.

Как отметил, подводя итоги, заседания председатель комитета Джамбулат Текиев, все предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения вопроса, будут рассмотрены рабочей группой. "Мы заслушали информацию всех контролирующих органов и поняли, что необходимо подключиться к решению этой проблемы. С одной стороны, учитывая особенности Владивостока, надо помнить о предприятиях, которые пользуются услугами большегрузного транспорта. С другой стороны, безопасность и удобство большинства жителей города должна быть выше каких либо коммерческих интересов. И если сегодня закон нам не позволяет ограничивать движение такого транспорта, то мы должны совместно найти тот вариант, который позволит изменить ситуацию", - сказал Джамбулат Текиев.