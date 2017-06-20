Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

19 июня 2017, 22:00
Парламентарии обсудили проблему большегрузного транспорта на дорогах Приморья

Парламентарии обсудили проблему большегрузного транспорта на дорогах Приморья

Основной причиной назвали отсутствие обустроенных мест для остановки такого транспорта и проверке его габаритов

Вопрос об организации движения большегрузного транспорта и обеспечения безопасности на дорогах Владивостока обсудил комитет краевого парламента по региональной политике и законности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, Нарушения при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов в краевом центре все чаще приводят к крупным авариям, отметил. Резонансное ДТП произошло на улице Алеутской в мае текущего года, когда по вине водителя седельного тягача с неисправной тормозной системой был ранен 1 человек, 19 автомашин получили повреждения. Всего за пять месяцев 2017 года по данным Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю на территории Владивостока зарегистрирован рост (7,7 процента) количества ДТП по вине водителей грузовых транспортных средств, их произошло 14.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и пресечено 6 нарушений ПДД при перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов со стороны водителей юридических лиц, к административной ответственности привлечено 4 юридических лица.

Но, как отмечают в инспекции, основной причиной, затрудняющей работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по проверке большегрузного транспорта, является отсутствие обустроенных мест для остановки такого транспорта и проверке его габаритов, а так же отсутствие весогабаритного контроля со стороны администрации города, являющейся собственником улично-дорожной сети.

Данная проблема актуальна в целом для Приморского края. В настоящее время только одна стоянка временного задержания, расположенная в Надеждинском районе, имеет спецтехнику позволяющую эвакуировать крупногабаритный, тяжеловесный грузовой автотранспорт.

Кроме этого, на дорогах федерального, краевого значения, улично-дорожной сети Владивостока и городов края практически отсутствует инфраструктура специальных площадок отстоя грузового транспорта и мест для отдыха водителей. Стоящие, в нарушение требований, на обочинах дорог и припаркованные в густонаселенных жилых микрорайонах городов, грузовые автопоезда очень часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий и жалоб со стороны населения.

Как рассказал депутатам заместитель главы Владивостока Леонид Вильчинский, управлением дорог и благоустройства города разработан и согласован маршрут движения по отдельным участкам дорог, а также установлены знаки ПДД 3.7 "Движение с прицепом запрещено" на отдельных участках улично-дорожной сети города Владивостока, где из-за рельефа местности движение крупногабаритного транспорта небезопасно, особенно в зимнее время.

Кроме того, в феврале текущего года по предложению ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку было ограничено движение крупногабаритного транспорта по ряду улиц Владивостокского городского округа, в том числе по улице Лазо и Океанскому проспекту. Автопоездам, движущимся из портов Владивостока за город, предоставлен альтернативный путь, превышающий маршрут движения по Океанскому проспекту не более чем на 5,6 км.

Но по общему мнению, установленные на сегодняшний день запреты для передвижения грузовой техники не решают вопросы обеспечения безопасности движения. Заместитель председателя комитета Александр Лось отметил: "Условия движения во Владивостоке такие, что это вынуждает нас принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности. И лучшее решение, об этом говорят и на федеральном уровне, – запретить движение большегрузов в дневное время. Мы тогда сбережём много жизней. Давайте посмотрим практику других субъектов, озаботимся этой проблемой. Во Владивостоке очень большое количество автомобилей и недостаточная пропускная способность дорог. Я понимаю, что у нас порт, мы не можем ограничивать его работу, но договорится, установить временные рамки, чтобы это было удобно всем, но не создавать угрозу жизни людям".  

Временно исполняющая обязанности главного государственного инспектора госавтодорнадзора Анастасия Ляхутина обратила внимание депутатов на то, что такой вид деятельности, как грузовые перевозки в настоящее время не подлежит лицензированию. Плановую проверку предприятия законодательство позволяет проводить только через три года после начала его работы. Практика показала, что такая ситуация приводит к печальным последствиям. Министерство транспорта уже внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предлагающий вернуть грузоперевозки в перечень лицензируемых видов деятельности.

Как отметил, подводя итоги, заседания председатель комитета Джамбулат Текиев, все предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения вопроса, будут рассмотрены рабочей группой. "Мы заслушали информацию всех контролирующих органов и поняли, что необходимо подключиться к решению этой проблемы. С одной стороны, учитывая особенности Владивостока, надо помнить о предприятиях, которые пользуются услугами большегрузного транспорта. С другой стороны, безопасность и удобство большинства жителей города должна быть выше каких либо коммерческих интересов. И если сегодня закон нам не позволяет ограничивать движение такого транспорта, то мы должны совместно найти тот вариант, который позволит изменить ситуацию", - сказал Джамбулат Текиев.

Метки: грузовики, ЗСПК

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Власти Хэйлунцзяна рассказали о том, как КНР содействует реализации проектов транспортных коридоровВласти Хэйлунцзяна рассказали о том, как КНР содействует реализации проектов транспортных коридоров
сегодня, 00:00
В скором времени будет достроен автомобильный КПП к коридору "Приморье-1" со стороны Китая
На Дальнем Востоке предлагают инвестировать в туристическую инфраструктуруНа Дальнем Востоке предлагают инвестировать в туристическую инфраструктуру
16 июня 2017, 12:40
Об этом заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов
Представительство провинции Хэйлунцзян предложили открыть в ПриморьеПредставительство провинции Хэйлунцзян предложили открыть в Приморье
14 июня 2017, 19:40
Китайская делегация всегда самая многочисленная

Последние новости

Бизнесмены из Японии заинтересованы инвестиционной составляющей сотрудничества с ПриморьемБизнесмены из Японии заинтересованы инвестиционной составляющей сотрудничества с Приморьем
вчера, 23:20
Экономические связи с префектурой Фукуока у Приморья пока налажены слабо
СК начал проверку ситуации, сложившейся с экипажем судна "Анатолий Торчинов"СК начал проверку ситуации, сложившейся с экипажем судна "Анатолий Торчинов"
вчера, 23:10
Проверку ведут о невыплате зарплаты застрявшим в КНР российским морякам
Первый на Дальнем Востоке датчик контроля загрязнения воздуха установили в торговом порту НаходкиПервый на Дальнем Востоке датчик контроля загрязнения воздуха установили в торговом порту Находки
вчера, 21:10
Специальный прибор предназначен для измерения концентрации угольной пыли

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

07.06.2017 22:30
Депутата-коммуниста задержали в центре Владивостока 3
08.06.2017 20:30
Валерий Гергиев объявил программу Второго Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" 1
19.06.2017 20:20
В Приморье началось строительство казино Selena 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+