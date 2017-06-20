Власти Хэйлунцзяна рассказали о том, как КНР содействует реализации проектов транспортных коридоров

Транспортные коридоры международного уровня "Приморье-1" и "Приморье-2" станут дополнительной соединяющей силой, которая развивает постройку "Пояса и пути" и Евразийского экономического союза. Об этом рассказали эксперты на прошедшем в Харбине 4-м ЭКСПО России и Китая, сообщает ЕНВ.

Активно продвигаемые Приморским краем транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" соединяются с КПП Суйфэньхэ китайской провинции Хэйлунцзян и КПП Хуньчунь китайской провинции Цзилинь. Это является важным фактором объединения транспортной сети Северо-Восточной части КНР и Дальнего Востока РФ.

Как рассказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, Россия рассчитывает на долгое общее развитие экономических отношений. Благодаря этому произойдет расширение "Приморье-1" и "Приморье-2", некоторые дороги станут четырехполосными.

"Транспортные коридоры невероятно важны для двух государств. Северо-Восточный Китай может использовать российские незамерзающие порты на Дальнем Востоке для связи с южными регионами Китая и странами АТР", - отметил губернатор.

Вместе с этим, в китайской провинции Хэйлунцзян на данный момент продвигается постройка автодорожного КПП, который соединится с международным транспортным коридором "Приморье-1".

Власти Китая сообщили корреспондентам, что строительство основной инфраструктуры этого КПП уже завершено. Завершаются последние организационные работы. Они уверены, что по этой причине возможности перевозки пассажиров и грузов между Суйфэньхэ и Россией выйдут на новый уровень.

Не так давно был существенно переделан транспортный коридор Суйфэньхэ - Харбин. Теперь через него могут провозиться до 50 миллионов тонн. Сейчас также проходят отделочные работы пассажирской железнодорожной линии Харбин - Муданьцзян.

Многие строительные проекты также проходят и в северных частях провинции Хэйлунцзян. Так, продвигается строительство первого китайско-российского железнодорожного моста через Хэйлунцзян, Амур и Тунцзян - Нижнеленинское. Китай по срокам завершает все работы. Между тем, дальневосточный регион вышел на ускоренный режим строительства. В скором времени страны будут согласовывать детали процесса стыковки моста.