Первый на Дальнем Востоке датчик контроля загрязнения воздуха установили в торговом порту Находки

В понедельник, 19 июня был установлен первый датчик, который будет отслеживать загрязнение воздуха. Поручение установить датчик на территории массового сбора пыли – в районе Находкинского морского торгового порта накануне дал глава Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает ЕНВ.

Уже около пяти лет жители Находки борются с угольной пылью. Угольная пыль все больше накрывает ближайшие жилые дома, хотя за последний год нередки случаи проверок, после которых экспертами делались выводы о том, что все показатели в норме, в то время как жители утопали в новом слое пыли. Как сообщают эксперты, установка датчика впоследствии позволит избежать подобных казусов.

По мнению специалистов администрации края, открытый мониторинг загрязнения воздуха в Находке позволит более оперативно и жёстко реагировать контрольно-надзорным органам на нарушения стивидорами природоохранного законодательства.

"Данный вопрос не будет находиться на рассмотрение в течение долгого времени. Мы хотим решить и проконтролировать его уже сейчас", - сообщали в администрации.

Как сообщалось прежде, глава Приморского края сообщил о разработке общего плана для того, чтобы снизить негативных последствий открытой перевалки угля в Приморье. Для начала, вся деятельность затрагивала стивидорные компании в порту Находки. Общий план затрагивает и создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, которые функционируют в пределах города, и развитие перегрузочных комплексов. Помимо этого, они обеспечивают жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза. Представители каждой стивидорной компании должны в обязательном порядке сообщать в администрацию о мерах, которые были приняты.

Напомним, на прошлой неделе, в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" вся страна наблюдала как школьник из Находки задал вопрос президенту России о том, можно ли решить проблему с перевалкой угля открытым способом в порту города.

Владимир Путин не сразу понял, о каком именно порту и регионе идет речь. Далее он прокомментировал вопрос так: "Так сложилось исторически, что через город возят из порта. Надо посмотреть, кому принадлежит этот порт. Постараемся отреагировать таким образом, чтобы для экологии ущерб был самым минимальным".

Глава государства попросил оставить приморского школьника контакты, чтобы потом связаться с ним и разобраться в ситуации.

"История с открытой перевалкой угля в городе Находка получила огромный резонанс за последнее время, как в СМИ, так и у представителей власти, - комментирует ситуацию политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В связи с этим непонятны причины непонимания ситуации президентом России. Таким образом, мы можем проследить в этой ситуации явную недоработку региональных властей, министерства по развитию Дальнего Востока и депутатов Государственной Думы от Приморья".