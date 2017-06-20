В Приморье началось строительство казино Selena

В интегрированном курорте "Приморье" началось строительство еще одного объекта – гостинично-развлекательного комплекса с казино Selena. Специалисты завершили подготовительные работы и намерены закончить строительство раньше срока, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК .

Как рассказала исполнительный директор компании "Даймонд Форчун Холдингс Прим" Евгения Варакина, на сегодняшний день резидент полностью завершил земляные работы на двух участках в ИРК "Приморье", которые предназначены для строительства комплекса Selena.

"Мы получили необходимые разрешения и приступили к активной фазе работ. Сегодня на участке ведется строительство подпорных стен. Все необходимое для котлована готово на 95%", – пояснила она.

По ее словам, строительство нового казино в интегрированном курорте "Приморье" может завершиться раньше установленного срока.

"Я напомню, что срок сдачи первой очереди комплекса Selena, по инвестиционному договору, – 2020 год. Тем не менее, мы приложим все усилия для того, чтобы открыть Selena в 2019 году. Сдача второго этапа планируется на 2022 год", – рассказала представитель компании "Даймонд Форчун Холдингс Прим".

На первом этапе комплекс Selena включит в себя гостиницу на 295 номеров, казино не менее чем на 100 игровых столов и 500 автоматов. Отметим, что так как налог на игорную деятельность в России фиксированный и рассчитывается по большей части исходя из количества единиц игорного оборудования, по предварительным подсчетам АО "Корпорация развития Приморского края", казино Selena будет приносить в бюджет Приморского края около 16 миллионов рублей в месяц или почти 200 миллионов рублей в год.

Общая площадь застройки Selena составит более 174 тысяч квадратных метров. На финальной стадии комплекс состоять из двух отелей со стандартными и люксовыми гостиничными номерами, казино, ресторанов, торговых площадей, а также SPA-центром.

Напомним, что второе казино в ИРК "Приморье" планируется построить к концу 2018 года. На данный момент компания ООО "Приморский Энтертейнмент Резортс Сити" активно ведет работу по строительству первого этапа своего гостинично-развлекательного комплекса "Naga Entertainment City" ("Маяк").

На стадии согласования эскизного-плана своего второго объекта компания-оператор казино "Tigre de Cristal" - "Джи 1 Интертейнмент". По словам руководства компании, защита проекта перед рабочей группой ИРК "Приморье" должна состояться уже в этом году.

Девелопер проекта интегрированного развлекательного курорта "Приморье" АО "Корпорация развития Приморского края" в 2017 году проложит дорогу к двум новым развлекательным комплексам – "Маяк"" и Selena. Генеральный подрядчик уже вышел на строительную площадку. Подрядной организацией будут вестись работы по реализации второго этапа строительства систем водопровода и водоотведения, а также работы по созданию 2,6 километра автодороги на третьем и пятом секторах. Помимо этого, закончено проектирование 7 и 8 секторов автодороги, общей протяженностью 2,3 километра. Планируется приступить к проектированию автодороги сектора 10, для организации транспортной и инженерной инфраструктуры территории застройки, общей протяженностью 2,4 километра с инженерными сетями.

Отметим, налоговые поступления в краевой бюджет от работы интегрированного развлекательного курорта "Приморье" в бухте Муравьиная в общей сложности за все время работы первого казино составили 494,8 миллионов рублей. Так, если говорить о налоге на игорную деятельность, то в бюджет Приморского края за период с октября 2015 года по апрель 2017 года поступило 150,5 миллионов рублей.