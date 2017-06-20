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Китай

19 июня 2017, 18:50
В России пройдут китайско-российских учения "Морское взаимодействие -2017"
Танкер-заправщик "Люомаху"
Ракетный эсминц "Чанша"
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В России пройдут китайско-российские учения "Морское взаимодействие -2017"

Отряд китайских военных кораблей уже отправился в Балтийское море для участия в первом этапе учений

Отряд кораблей ВМС НОАК в составе ракетного эсминца "Чанша", ракетного сторожевого корабля "Юньчэн" и судна комплексного снабжения "Ломаху" вышел из порта Санья и взял курс на Санкт-Петербург и Калининград для участия в первом этапе китайско-российских учений "Морское взаимодействие - 2017", сообщает ЕНВ.

Заместитель командующего китайских ВМС Тянь Чжун от лица главнокомандующего ВМС Шэнь Цзиньлуна и политкомиссара ВМС Мяо Хуа дал напутствие морякам во время церемонии проводов. Он заявил, что отряду китайских военных кораблей в этот раз предстоит проделать длинный путь, задач в ходе нынешней миссии запланировано много, а район проведения учений сложный. Поэтому весь личный состав отряда кораблей должен наилучшим образом проявить себя во время учений.

Согласно договоренности Китая и России, учения "Морское взаимодействие - 2017" пройдут в два этапа: в последней декаде июля военно-морские силы двух стран проведут учения в Балтийском море, а в середине сентября - в Японском и Охотском морях. С китайской стороны в учениях принимают участие ракетный эсминец, сторожевой корабль, судно комплексного снабжения, палубные вертолеты и морская пехота.

Главная тема учений этого года - "Совместные спасательные операции и совместное обеспечение безопасности экономической деятельности на море". Учения нацелены на укрепление китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, углубление практического и дружественного сотрудничества между армиями двух стран, усиление способностей ВМС двух стран противостоять угрозам безопасности на море и повышение уровня организации и командования совместными действиями ВМС двух стран.

Метки: Китай, учения

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