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Китай

19 июня 2017, 17:30
Китай и Россия планируют создать еще один совместный вуз

Китай и Россия планируют создать еще один совместный вуз

Китайские и российские вузы заинтересованы в создании платформ специализирующихся в авиации, космонавтике, энвиронике, технологиях

Китай и Россия планируют создать еще одно совместное высшее учебное заведение. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, прошедшей в рамках 4-го Китайско-российского ЭКСПО в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентству "Синьхуа".

Харбинский политехнический университет (ХПУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) проводят консультации по конкретным вопросам сотрудничества, уточнили официальные представители провинции Хэйлунцзян.

Хэйлунцзян - активный участник сотрудничества с Россией. В последние годы провинция добилась ряда успехов в культурно-образовательном взаимодействии с соседней страной.

Руководитель хэйлунцзянского управления образования Сюй Мэй сообщила, что ряд местных вузов, включая ХПУ, Харбинский инженерный университет и Харбинский педагогический университет, установили отношения сотрудничества с СПбГУ, Московским художественным институтом им. В. Сурикова и Санкт-Петербургской консерваторией. В результате этого сотрудничества были созданы Харбинская консерватория, Китайско-российский объединенный художественный институт, Китайско-российский объединенный центр юридической науки.

"В Китайско-российском центре медицинских исследований медики с обеих сторон сотрудничают в сфере клинической медицины, фармацевтики, превентивной медицины", - сказал ректор Харбинского медицинского университета Ян Баофэн.

Как заявил ректор Института международного образования ХПУ Гу Цзяньчжэн, китайские и российские вузы заинтересованы в создании платформы для стимулирования инновационной деятельности предприятий, специализирующихся в авиации, космонавтике, энвиронике, информационных технологиях, наноматериалах и интеллектуальном производстве.

Метки: Китай, ЭКСПО

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