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Экономика

19 июня 2017, 16:00
Для получателей ДВ гектара в Приморье существует 27 видов поддержки

Для получателей ДВ гектара в Приморье существует 27 видов поддержки

Для начинающих предпринимателей предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы

В Приморье граждане, получившие в пользование бесплатные земельные участки по закону о дальневосточном гектаре, могут воспользоваться 27 мерами поддержки. В 2017 году на их финансирование предусмотрено 284,3 миллиона рублей в краевом бюджете, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений, с начала реализации закона об одном гектаре почти 3,5 тысячи человек уже получили участки в Приморье.

"Кроме того, по 2,4 тысячам заявлений уже приняты положительные решения о предоставлении земли. Еще почти по 600 утверждены схемы размещения участков", – сообщили специалисты.

Граждане, получившие в пользование бесплатные гектары в Приморье, могут воспользоваться 27 мерами поддержки. Меры, которые оказываются органами исполнительной власти края, касаются целого ряда направлений – это индивидуальное жилищное строительство и инфраструктура, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство.

Так, например, желающие построить дом могут рассчитывать на квоту на заготовку древесины по льготной цене для индивидуального жилищного строительства. Более подробно с этим видом поддержки специалисты департамента лесного хозяйства Приморского края готовы ознакомить по телефону: 8 (423) 238-87-53.

Те, кто намерен развивать на своем участке сельское хозяйство, смогут получить единовременную помощь безработным при регистрации юридического лица, ИП или крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), претендовать на льготную ставку по кредитам, возместить часть затрат по оплате лизинговых платежей за сельскохозяйственную технику.

Предусмотрены такие меры поддержки, как гранты "Начинающий фермер" (на создание и развитие хозяйства) и "Развитие семейных животноводческих ферм", субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и КФХ на развитие материально-технической базы, развитие растениеводства, животноводства. Более подробную информацию по указанным видам поддержки можно получить по телефонам: 8 (423) 241-26-70, 241-19-64 и на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Для начинающих предпринимателей предусмотрены гранты до 300 тысяч рублей, льготное кредитование, микрозаймы, субсидии на возмещение затрат по договорам финансовой аренды, а также первого взноса, финансовая поддержка тех, кто производит и реализует товары, работы или услуги, предназначенные для экспорта.

Получив гектар и запланировав развитие на нем бизнеса, граждане могут рассчитывать также на имущественную поддержку (земельные участки, здания, оборудование, машины на льготных условиях).

В краевом департаменте экономики и развития предпринимательства отметили, что для желающих начать свой бизнес проводятся различные обучающие мероприятия, информационные кампании, предусмотрены консультационные услуги, работа бизнес-инкубаторов.

Получить более подробную информацию можно на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края, на сайте департамента экономики или по телефонам: 8 (423) 220-54-60, 220-86-41.

"Объем выделенных средств в 2017 году на финансирование мер государственной поддержки, которыми в том числе могут воспользоваться участники программы по выдаче дальневосточного гектара, составляет 284,3 миллиона рублей", – сообщили в специалисты.

Получатели дальневосточного гектара также могут обратиться в институты развития бизнеса Приморского края, такие как Гарантийный фонд, Центр развития экспорта, Центр поддержки предпринимательства, Инвестиционное Агентство Приморского края.

В департаменте экономики и развития предпринимательства также упомянули бесплатную обучающую программу "Бизнес-класс" от Сбербанка России и Google, программу Корпорации поддержки МСП, которая подразумевает поручительства или гарантии при получении кредита, а также доступ к закупкам крупнейших заказчиков, а также программу льготного кредитования, которую запустил Фонд развития Дальнего Востока совместно с "Почта Банком".

Администрацией края создан центр поддержки получателей дальневосточного гектара, который располагается по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа), куда любой гражданин может обратиться и подать заявление на получения своего гектара. Специалисты центра оказывают консультативную помощь по вопросам выбора земельных участков, помогают выбрать территорию с учетом особенностей градостроительного регламента того или иного муниципального образования края, а также в случае необходимости проводят работу по корректировке границ уже сформированного земельного участка. 

Метки: дальневосточный гектар, поддержка

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