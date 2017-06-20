Первый авиарейс из Японии на Южные Курилы перенесли

Бывшие жители были вынуждены отложить их запланированное посещение Южных Курил на из-за плохих погодных условий. Они намеревались посетить могилы своих предков, сообщает ЕНВ.

70 человек, включая бывших жителей островов и официальных представителей правительства Японии, должны были в воскресенье прибыть на острова Кунашир и Итуруп чартерным авиарейсом.

Вылет планировался на 8.30 18 июня, однако в районе аэропорта Менделеево на Кунашире был сильный туман, в результате чего рейс перенесли на то же время 19 июня.

Это посещение было организовано по гуманитарным причинам, как это было согласовано премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным на их саммите в апреле. Многие из бывших жителей островов находятся в преклонном возрасте.

Напомним, на острове Курильской гряды Кунашир, в аэропорту "Менделеево", будет организовано совершение таможенных операций и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, в связи с посещением в рамках двухстороннего соглашения гражданами Японии островов Кунашир и Итуруп.

Первый чартерный рейс будет осуществляться авиакомпанией "Аврора" с острова Хоккайдо в течение 2 дней – 18 по 19 июня. Должностные лица Южно-Курильского таможенного поста прибудут в аэропорт "Менделеево" для проведения всех необходимых мероприятий.