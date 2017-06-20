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Япония

19 июня 2017, 14:00
Первый авиарейс из Японии на Южные Курилы перенесли

Первый авиарейс из Японии на Южные Курилы перенесли

Бывшим японским жителям Южных Курил пришлось отложить их посещение по погодным причинам

Бывшие жители были вынуждены отложить их запланированное посещение Южных Курил на из-за плохих погодных условий. Они намеревались посетить могилы своих предков, сообщает ЕНВ.

70 человек, включая бывших жителей островов и официальных представителей правительства Японии, должны были в воскресенье прибыть на острова Кунашир и Итуруп чартерным авиарейсом.

Вылет планировался на 8.30 18 июня, однако в районе аэропорта Менделеево на Кунашире был сильный туман, в результате чего рейс перенесли на то же время 19 июня.

Это посещение было организовано по гуманитарным причинам, как это было согласовано премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным на их саммите в апреле. Многие из бывших жителей островов находятся в преклонном возрасте.

Напомним, на острове Курильской гряды Кунашир, в аэропорту "Менделеево", будет организовано совершение таможенных операций и осуществление таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, в связи с посещением в рамках двухстороннего соглашения гражданами Японии островов Кунашир и Итуруп.

Первый чартерный рейс будет осуществляться авиакомпанией "Аврора" с острова Хоккайдо в течение 2 дней – 18 по 19 июня. Должностные лица Южно-Курильского таможенного поста прибудут в аэропорт "Менделеево" для проведения всех необходимых мероприятий.

Метки: Курилы, Япония

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