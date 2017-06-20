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В мире

19 июня 2017, 13:10
МИД КНДР : спецслужбы США силой овладели диппочтой КНДР

МИД КНДР: спецслужбы США силой овладели диппочтой КНДР

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке была изъята дипломатическая почта

КНДР сегодня резко осудила произошедшее на днях незаконное изъятие багажа дипломатической делегации КНДР сотрудниками безопасности США в аэропорту Нью-Йорка и потребовала от американской стороны разъяснений по этому поводу, сообщает ЕНВ.

По сообщению ЦТАК, представитель МИД КНДР заявил, что принимавшая участие в заседании стран, подписавших Конвенцию ООН о правах инвалидов в штаб-квартире ООН, делегация КНДР 16 июня в аэропорту имени Джона Кеннеди ожидала посадку на рейс в КНДР. К дипломатам в подошли около 20 полицейских и сотрудников служб безопасности США. Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, тогда американцы забрали ее силой.

Представитель отметил, что более 20 человек ожидали делегацию в аэропорту. Это свидетельствует о том, что это была преднамеренная провокация, решительно осудили случившееся, назвав это "нарушением суверенитета и злонамеренной провокацией".  

Представитель МИД КНДР также призвал другие страны пересмотреть участие в мероприятиях в Нью-Йорке с учетом случившегося с северокорейскими дипломатами.

КНДР предупредила США, что этот инцидент может иметь серьезные последствия, сказал он.

Метки: Северная Корея, США

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