МИД КНДР : спецслужбы США силой овладели диппочтой КНДР

КНДР сегодня резко осудила произошедшее на днях незаконное изъятие багажа дипломатической делегации КНДР сотрудниками безопасности США в аэропорту Нью-Йорка и потребовала от американской стороны разъяснений по этому поводу, сообщает ЕНВ.

По сообщению ЦТАК, представитель МИД КНДР заявил, что принимавшая участие в заседании стран, подписавших Конвенцию ООН о правах инвалидов в штаб-квартире ООН, делегация КНДР 16 июня в аэропорту имени Джона Кеннеди ожидала посадку на рейс в КНДР. К дипломатам в подошли около 20 полицейских и сотрудников служб безопасности США. Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, тогда американцы забрали ее силой.

Представитель отметил, что более 20 человек ожидали делегацию в аэропорту. Это свидетельствует о том, что это была преднамеренная провокация, решительно осудили случившееся, назвав это "нарушением суверенитета и злонамеренной провокацией".

Представитель МИД КНДР также призвал другие страны пересмотреть участие в мероприятиях в Нью-Йорке с учетом случившегося с северокорейскими дипломатами.

КНДР предупредила США, что этот инцидент может иметь серьезные последствия, сказал он.