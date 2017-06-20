Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает

Существует множество полярных доводов о состоянии рынка SMM в дальневосточном регионе – от полной неразвитости интернет-маркетинга в ДФО до возросшей конкуренции в сегменте. В городе Владивостоке работают не менее двух десятков специалистов по SMM, но никто из них подробно не расскажет об инструментах широкой аудитории СМИ – разве только на собственных курсах или тематических мероприятиях. Руководитель службы социальных сетей ЦСИ "Чёрный куб" Кристина Разуваева совместно с редакцией ЕНВ впервые в практике дальневосточного интернет-маркетингарешили вподробностях описать механизмы продвижения брендов и персон на просторах социальных медиа.

Кристина Разуваева занимается продвижением в социальных сетях, начиная с 2012 года. Развивала различные продукты на различных площадках в моменты их зарождения, развития и упадка. В настоящий момент возглавляет основанную ей же службу социальных сетей в Центре социальных инноваций "Чёрный куб". Знает весь процесс "от" и "до", и сегодня решила поделиться с его особенностями.

Кристина, расскажите, с чего начинается выстраивание работы с Вашими клиентами? И, если не секрет, кто среди них?

Первый день взаимодействия по SMM с нашими партнерами складывается из определения цели продвижения, целевой аудитории и ее интересов. Уже из этого я определяю, какие механизмы будут наиболее действенными, а какие – нет. Если у меня заказывают продвижение, то, в первую очередь, я чаще всего выезжаю на встречу с непосредственными заказчиками, в крайних ситуациях – принимаю их у себя в кабинете.

Специалисту по SMM важно понимать, с чем и кем ты работаешь. От этого на 95% зависит достижение желаемого результата, который у клиентов может быть абсолютно разный: повышение узнаваемости или размера выручки и прибыли, увеличение посетителей и заказов или даже привлечение людей к голосованию. У нас есть уникальный опыт, когда на выборах в Законодательное Собрание в прошлом году, через работу в социальных сетях, мы смогли привлечь на выборы, по разным оценкам, от 500 до 1000 избирателей в поддержку нашего клиента. Данное количество людей было в пределах того разрыва, который позволил кандидату одержать победу. Это говорит о больших возможностях SMM, надо только знать, какие инструменты и в какой последовательности необходимо их применять.

Выстраивая работу с клиентами, мне важно знать все, что творится у них в компании, прежде всего, кто занимается их обслуживанием, иными видами продвижения, кто отвечает за контент в организации. Если мы говорим о продвижении ресторана, то я первым делом смотрю в меню, подмечаю его особенности, сразу обозначаю руководителю уникальные предложения, которые он сам, может быть, не видит. Обозначаю, что необходимо фокусировать внимание аудитории именно на них, затем начинаю работать.

Среди наших партнеров крупный, средний и малый бизнес российского Дальнего Востока, Японии и Китайской Народной Республики. Есть также отдельные медийные и политические персоны, которым важно поддерживать узнаваемость в сети. Область моей сферы деятельности не ограничивается работой в социальных сетях и web-разработкой, я также делаю так, чтобы мои клиенты регулярно появлялись в СМИ. Мы сегодня говорим, о SMM, потому как при сравнении со всем вышеперечисленным – это относительно новое направление и, следовательно, сравнительно недорогое. Но я все-таки сторонник комплексных решений, и поэтому работаю не одна, а с целой командой.

Хорошо. Цели, аудиторию, ее интересы, инструменты мы выбрали. Что происходит дальше?

Если говорить конкретно о продвижении в соцсетях, то дальше, как правило, происходит создание аккаунтов в соцсетях, в зависимости от целевой аудитории и бюджета. Я в обязательном порядке делаю привязку к бизнес-аккаунтам. Они позволяют с лёгкостью запустить таргентированную рекламу и публикации в нескольких соцсетях разом. Через эти инструменты привязки пользователь, заинтересовавшийся услугой клиента,может мгновенно позвонить, отправить письмо или посмотреть местонахождение компании. Наладить контакт наших клиентов с их потенциальными покупателями в социальных медиа – наша первоочередная задача, без этого заниматься продвижением бессмысленно.

Грамотный СММщик обязательно участвует в разработке своего контента. Он должен и брендировать, и обрабатывать, наконец, делать фотографии, если необходимо. Он должен уметь писать тексты, хотя бы короткие, для соцсетей, в идеале – любые. Конечно, далеко не всегда специалисту по SMM необходимо занимается этим всем самому – он физически не успеет. Но это нужно, хотя бы для, того, чтобы все, что ты делаешь на благо себя и своих партнеров, не выглядело постановкой.

Когда ты контент доверяешь только сторонним профессионалам, по опыту могу сказать, что аккаунты перестают быть живыми. Да, материал качественный, но соцсети – это иное поле работы в отличие от электронных СМИ или продвижения на сайтах, в почтах или на форумах. Более половины россиян сидят в соцсетях. Люди им посвящают до половины от своего свободного времени. Многим из них социальные сети в некоторых мелочах заменили реальность, поэтому и не стоить скрываться от своих потенциальных покупателей однообразными штампами и рекламой.

Если говорить о наполнении контентом, то, как это должно происходить?

Любой контент в соцсетях эффективно работает только тогда, когда он системен. Очень важно подобрать правильное время для своих публикаций. Этому помогает статистика времени посещений, покупок, возрастные и социальные характеристики покупателей. Также бывает полезным анализировать самому, не бояться новых решений. Социальные сети развиваются по собственным законам, и в них все очень быстро меняется. Поэтому, прежде всего, необходимо периодично меняться внутренне и самому, менять собственные рамки и шаблоны, которые периодично появляются в голове у опытных СММщиков, в том числе, конечно, и у меня.

Конкретно отвечая на ваш вопрос, скажу, что минимальное количество публикаций в день – две-три. Не всегда больше этого количества – лучше, но когда меньше, то эффекта от публикаций – почти не будет, и статистика во всех случаях это подтверждает. Количество и формат публикаций, конечно, во многом зависит, от целей компании, желания и финансовых возможностей ее руководителей продвигаться в медийном пространстве.

Что еще должен уметь хороший SMM-специалист?

Боюсь, что все не перечислишь, поэтому отмечу главные направления, которые должны быть присущи любому продвижению в социальных сетях. Хороший специалист по сошиал-маркетингу должен, во-первых, заниматься администрированием и модерацией аккаунта, во-вторых, управлять рекламой и, в-третьих, работать с подписчиками.

Если говорить по-простому, то администрирование аккаунта заключается в проявлении активности на своих площадках в соцсетях. Она проявляется, с одной стороны, в ответах на комментарии, приглашении пользователей, взаимодействии с техподдержкой (особенно это актуально при появлении новых функций в социальных медиа). С другой стороны, очень важно вовремя добавлять нежелательных пользователей в "чёрный список", а также отрабатывать негативные комментарии. Так называемая "отработка негатива" заключается в минимизации урона от негативных комментариев. Чем оперативнее "отрабатывать негатив", тем меньший урон репутации продвигаемому бренду он нанесет.

Управление рекламой включает в себя поиск оптимальных путей размещения рекламы. Два наиболее распространенных метода – это таргетинговая реклама в Facebook и Instagram, а также стандартная реклама в виде запуска конкурсов, акций и т.п. Запуск подобных акций я обсуждаю лично с заказчиком, мне важно понимать, что он может предложить, а я, в свою очередь, знаю, как это предложение можно адаптировать под форматсоцсетей.

С процессом все более-менее ясно, а каков реальный "выхлоп" от этой деятельности? Можете продемонстрировать на конкретных примерах и цифрах?

Если четко и комплексно организовать процесс, то эффект будет даже, если использовать описанный выше метод ведения страницы в соцсетях. Мы не всегда начинаем с рекламы, иногда бренду необходимо раскрутиться в новом для себя пространстве. И даже такая раскрутка приносит ощутимые плоды. Так, например, только за месяц ведения страницы в социальных сетях одного из новых ресторанов во Владивостоке мы смогли добиться увеличения выручки на 20%.

Рекламные инструменты дают большие возможности, так год назад, благодаря, рекламной деятельности в социальных сетях, мы достигли цели клиента по продаже активов компании заполтора миллиарда рублей. То есть результат работы СММщика может многократно превосходить затраты на него. Следовательно, не нужно жалеть средств на продвижение в социальных медиа. Если у заказчика есть вполне конкретная и осознанная цель, к которой он идет, то SMM-продвижение ему поможет.

Кристина, сейчас ведущие специалисты по SMM в России и зарубежом разрабатывают и проводят всевозможные обучающие курсы? Вы тоже проводите мастер-классы?

Разумеется. Различные курсы, тренинги и мастер-классы – это ведь тоже способы продвижения, приносящие, как вы сказали, ощутимый "выхлоп". Кроме того, это способ найти хорошего специалиста себе в команду, а также один из способов личной самореализации.

Этим летом я запускаю две серии мастер-классов по продвижению в социальных сетях: отдельно для взрослых и отдельно для детей старшего и средних возрастов. SMM требует молодых и энергичных специалистов, поэтому необходимо их готовить их как можно раньше, тем более, что дети все схватывают "на лету" и заставляют нас смотреть на привычные вещи по-новому. В нашей сфере деятельности это крайне важно.