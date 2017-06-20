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Общество

19 июня 2017, 13:00
Полиция выявила нарушения в организации автостоянок во Владивостоке

Полиция выявила нарушения в организации автостоянок во Владивостоке

Была проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Адмирала Горшкова, Светланская и Адмирала Смирнова

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Адмирала Горшкова, Светланская и Адмирала Смирнова.

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и 1 - за самоуправство. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала  2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 112 протоколов об административных правонарушениях, из них 58 - в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают  сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

  • Отдел полиции №1 (Ленинский район)             226-71-71
  • Отдел полиции №2 (Первомайский  район)       227-65-63
  • Отдел полиции №3 (Первореченский  район)    240-38-65
  • Отдел полиции №4 (Фрунзенский  район)         265-53-41
  • Отдел полиции №5 (Советский  район)             232-05-26
  • Отдел полиции №6 (Океанский)                       238-80-03
  • Отдел полиции №9 (о.Русский)                        249-09-27 

Метки: парковки, УМВД

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