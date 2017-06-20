Полиция выявила нарушения в организации автостоянок во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-служба УМВД России по г. Владивостоку.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Адмирала Горшкова, Светланская и Адмирала Смирнова.

Составлено 2 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и 1 - за самоуправство. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 112 протоколов об административных правонарушениях, из них 58 - в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку: