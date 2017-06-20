Региональные банки в Приморье наращивают капитал и увеличивают прибыль

Суммарный объём собственных средств (капитала) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Приморского края, за 1 квартал 2017 года увеличился на 6,9% и составил 16 млрд рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Выросла и прибыль региональных банков: за первый квартал 2017 года их финансовый результат достиг 0,7 млрд рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года – 0,4 млрд рублей. При этом прибыль всего банковского сектора региона оказалась на 21% меньше итогов 1 квартала прошлого года, составив 1,6 млрд рублей. 58% прибыли приходится на филиалы инорегиональных банков.

По сравнению с 1 января 2017 года на 9,1% до 232 млрд рублей уменьшился объем совокупных активов/пассивов. Общий объем привлеченных средств снизился на 5,4% до 185,1 млрд рублей главным образом за счет уменьшения объема средств юридических лиц. Основными составляющими структуры пассивов банковского сектора края остаются сбережения населения (46,6%) и средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, (30,9%).

Основными вложениями участников банковского сектора Приморского края остаются кредиты юридическим лицам – некредитным организациям и населению. Удельный вес этих кредитов в совокупных активах по сравнению с началом года почти не изменился и составил 38,4% и 22% соответственно. Объем кредитов, предоставленных банками бизнесу, за 1 квартал этого года уменьшился на 12,3% и составил 89,1 млн рублей. Объем кредитов, выданных населению, сократился на 0,8% до 51 млн рублей.

В отчетном периоде изменилось количество банков, зарегистрированных на территории Приморского края. По состоянию на 1 апреля 2017 года в Приморье действуют 7 региональных кредитных организаций, в том числе одна небанковская кредитная организация. Филиальная сеть представлена 14 филиалами, головные банки которых находятся за пределами региона. Получить необходимые банковские услуги в Приморском крае можно в одном из 451 внутреннего структурного подразделения кредитных организаций края и филиалов инорегиональных банков.

Приморский край занимает 4 позицию среди субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) по обеспеченности Приморского края банковскими услугами. По состоянию на 1 января 2017 года совокупный индекс обеспеченности имеет значение 0,89 при сложившемся аналогичном показателе по ДФО - 0,83.