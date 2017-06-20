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Экономика

19 июня 2017, 12:00
В сентябре во Владивостоке пройдет VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс

В сентябре во Владивостоке пройдет VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс

В рамках конгресса развернётся Детский Форум с интеграцией в Стратегическую сессию участников от 12 лет до 21 года

Долгожданным деловым событием для Дальневосточного федерального округа и стран АТР является VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс (МЭБК) Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" при активной поддержке дальневосточного делового сообщества, который пройдет во Владивостоке 21-22 сентября 2017 года, сообщает ЕНВ.

Бизнес-Конгресс состоится уже в шестой раз, это событие международного уровня и федерального значения имеет свою историю и сложившиеся традиции. Встречи представителей деловых кругов во Владивостоке – это, на сегодняшний день, уникальная площадка для взаимодействия, обмена опытом, установления конструктивного и вдохновляющего диалога, определения целей и задач, формирования планов, создания новых совместных проектов, причём, не только в экономике и бизнесе, но и в сфере науки, образования, культуры и спорта.

Проект Международного Бизнес-Клуба "Диалоги" – это не стандартная встреча под повесткой Конгресса, это биржа деловых контактов, банк новых идей для бизнеса, рынок потенциальных Клиентов и Партнёров.

VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс станет первым деловым событием на площадках которого помимо основной программы для состоявшихся бизнесменов развернётся и Детский Форум с интеграцией в Стратегическую сессию участников от 12 лет до 21 года.

Помимо этого, в рамках VI МЭБК пройдёт "АЯКС БИЗНЕС ФОРУМ 2017" ­– событие, посвященное бизнесу во всех его проявлениях. Дальневосточный Федеральный Университет все чаще становится площадкой для создания совместных проектов при активном участии представителей бизнес-сообщества. Научная сторона предпринимательства раскроется во II Международной научной конференции "Предпринимательство и инновации на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона" с приглашенными гостями из высшей школы менеджмента СПбГУ, Университета Бентли (США), Школы Бизнеса Университета Норд, г. Будо (Норвегия).

Шесть лет назад началась история Международных Экономических Бизнес-Конгрессов: началось формирование мощнейшей коммуникационной площадки для решения бизнес-задач, усиления деловой активности. Вот уже шестой годработа Бизнес-Конгресса направлена на развитие международного экономического сотрудничества как фактора успешного развития региона. 

Метки: конгресс, МЭБК

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