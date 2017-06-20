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Общество

19 июня 2017, 11:50
Корвет "Совершенный" в ходе государственным испытаний успешно выполнил ракетную стрельбу

Корвет "Совершенный" в ходе государственным испытаний успешно выполнил ракетную стрельбу

В ближайшие дни экипаж корабля проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям

Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный" в ходе проведения государственных испытаний корабля в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота успешно выполнил ракетную стрельбу главным корабельным комплексом, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Стрельба выполнялась  по морскому корабельному щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Противокорабельная ракета комплекса "Уран" успешно поразила назначенную надводную цель.

Так же во время нахождения корабля в море представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии   проводят маневренные и скоростные испытания корвета, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств.

В ближайшие дни экипаж корабля проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Государственные ходовые испытания корвета "Совершенный" будут проводиться в течение месяца. По завершению морской части программы начнётся  вторая часть государственных испытаний – ревизия корабля. На заводе будет проведено контрольное вскрытие механизмов и приборов, специалисты и члены госкомиссии оценят общее состояние корвета, его оборудования и всех имеющихся на нем средств. Экипажу корабля будут переданы комплекты ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы), проведены отделочные работы корвета. После подписания приёмопередаточного акта с заказчиком на корабле будет поднят Военно-Морской флаг и корвет войдет в состав Тихоокеанского флота. 

Метки: Совершенный, ТОФ

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