Сергей Лавров заявил о многогранных стратегических отношениях России и Китая

Между Россией и Китаем сложились многогранные стратегические отношения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И, сообщает ЕНВ.

"Все аспекты наших многогранных стратегических отношений охвачены постоянным диалогом. Сегодня у нас есть хорошая возможность посмотреть на состояние двусторонних связей, на то, как выполняются достигнутые нашими руководителями договоренности и, конечно, подготовиться к завтрашнему заседанию министров иностранных дел стран БРИКС. Как Вы совершенно справедливо отметили, обстановка в мире требует постоянного внимания. Она неустойчива и во многом непредсказуема. Нам очень важно делать все, чтобы основы международного права, Устав ООН продолжали оставаться в качестве главных инструментов выстраивания отношений между всеми странами и народами", - отметил Сергей Лавров.

Он также отметил, что руководители РФ и КНР поддерживают весьма регулярные и насыщенные отношения.

Сергей Лавров находитя в Пекине для участия во встрече министров иностранных дел БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Главы МИД обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня.