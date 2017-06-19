Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

19 июня 2017, 11:00
Кинологи Сахалина задержали на острове "клозамин" и "феназипам"

Кинологи Сахалина задержали на острове "клозамин" и "феназипам"

Особые усилия островных таможенников направлены на контроль морских и воздушных судов

Одним из важных направлений деятельности Сахалинской таможни является выявление и пресечение перемещения через границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, сообщает ЕНВ.

Работа по пресечению фактов контрабанды наркотиков сотрудниками таможни не прекращается ни на минуту. В силу специфики Сахалина как одного большого "перевального" пункта особые усилия островных таможенников направлены на контроль морских и воздушных судов, большое внимание специалисты таможни уделяют эффективному отслеживанию международных почтовых отправлений.

В 2015-2016 году здесь было выявлено семь фактов контрабандного перемещения сильнодействующих и психотропных веществ у членов экипажа морских судов. Моряки брали с собой в рейс "фенобарбитал", "феназипам", "клозамин".

Сахалинскими таможенниками выполняются мероприятия, направленные на борьбу с контрабандным перемещением подконтрольных веществ – организовано совместное взаимодействие и обмен информацией правоохранительных ведомств, подразделения таможни, осуществляющие непосредственный таможенный контроль багажа и личных вещей, ориентированы на выявление возможного незаконного перемещения наркотических веществ.

Работа кинологического отдела Сахалинской таможни также вносит свой вклад. Сегодня без участия служебных собак не оформляется ни один международный рейс в воздушной гавани и в морских пунктах пропуска. Кроме того, усилению контроля способствует взаимодействие с другими правоохранительными органами и участие в совместных спецоперациях.

Метки: ДВТУ, Сахалиин, таможня

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Корвет "Совершенный" в ходе государственным испытаний успешно выполнил ракетную стрельбуКорвет "Совершенный" в ходе государственным испытаний успешно выполнил ракетную стрельбу
сегодня, 11:50
В ближайшие дни экипаж корабля проведет артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям
Россельхозбанк оказал помощь реабилитационному отделению детской туберкулезной больницыРоссельхозбанк оказал помощь реабилитационному отделению детской туберкулезной больницы
16 июня 2017, 16:40
Банк и ООО "ЛГ Электроникс РУС" предоставили медицинскому учреждению стиральную машину
Обманутые дольщики и пайщики Первомайского района во второй раз вышли на митинг во ВладивостокеОбманутые дольщики и пайщики Первомайского района во второй раз вышли на митинг во Владивостоке
16 июня 2017, 15:40
Обманутые жильцы записали видеообращение к главе государства

Последние новости

В сентябре во Владивостоке пройдет VI Международный Экономический Бизнес-КонгрессВ сентябре во Владивостоке пройдет VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс
сегодня, 12:00
В рамках конгресса развернётся Детский Форум с интеграцией в Стратегическую сессию участников от 12 лет до 21 года
Сергей Лавров заявил о многогранных стратегических отношениях России и КитаяСергей Лавров заявил о многогранных стратегических отношениях России и Китая
сегодня, 11:40
Главы МИД обменяются взглядами относительно вопросов международной повестки дня
АПИ призвало бизнес-сферу КНР к производству товаров на Дальнем ВостокеАПИ призвало бизнес-сферу КНР к производству товаров на Дальнем Востоке
вчера, 13:10
15 июня в Харбине (КНР) в рамках 4-го Российско-Китайского ЭКСПО состоялась выездная панельная сессия под эгидой Восточного экономического форума

От первого лица

Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?

Самые популярные

Горячие обсуждения

07.06.2017 22:30
Депутата-коммуниста задержали в центре Владивостока 3
05.06.2017 17:30
Игорь Шувалов: заработная плата в Приморском крае должна быть выше, чем в западной части страны 1
08.06.2017 20:30
Валерий Гергиев объявил программу Второго Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+