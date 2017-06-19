Кинологи Сахалина задержали на острове "клозамин" и "феназипам"

Одним из важных направлений деятельности Сахалинской таможни является выявление и пресечение перемещения через границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, сообщает ЕНВ.

Работа по пресечению фактов контрабанды наркотиков сотрудниками таможни не прекращается ни на минуту. В силу специфики Сахалина как одного большого "перевального" пункта особые усилия островных таможенников направлены на контроль морских и воздушных судов, большое внимание специалисты таможни уделяют эффективному отслеживанию международных почтовых отправлений.

В 2015-2016 году здесь было выявлено семь фактов контрабандного перемещения сильнодействующих и психотропных веществ у членов экипажа морских судов. Моряки брали с собой в рейс "фенобарбитал", "феназипам", "клозамин".

Сахалинскими таможенниками выполняются мероприятия, направленные на борьбу с контрабандным перемещением подконтрольных веществ – организовано совместное взаимодействие и обмен информацией правоохранительных ведомств, подразделения таможни, осуществляющие непосредственный таможенный контроль багажа и личных вещей, ориентированы на выявление возможного незаконного перемещения наркотических веществ.

Работа кинологического отдела Сахалинской таможни также вносит свой вклад. Сегодня без участия служебных собак не оформляется ни один международный рейс в воздушной гавани и в морских пунктах пропуска. Кроме того, усилению контроля способствует взаимодействие с другими правоохранительными органами и участие в совместных спецоперациях.