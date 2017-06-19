АПИ призвало бизнес-сферу КНР к производству товаров на Дальнем Востоке

Выездная панельная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ) прошла в Харбине во время IV Российско-Китайского ЭКСПО. Прибывшие на форум участники разрешали вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством РФ и Китая на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минвостокразвития.

"Мы настоятельно рекомендуем нашим партнерам из КНР не столько экспортировать товары на территорию Дальнего Востока, сколько производить их здесь. Этому способствует и расширение введение таких эффективных инструментов введения бизнеса, как Территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Мы уже договорились о том, чтобы создать центр поддержки инвесторов из китая на Дальнем Востоке", - рассказал генеральный директор АПИ Леонид Петухов.

Участники обсудили меры поддержки российского и китайского бизнеса, которые необходимо принять на межгосударственном уровне, а также стратегию расширения двусторонних экономических отношений между странами в долгосрочной перспективе.

"Дальневосточный аукционный рыбный дом и Хэйлунцзянская международная корпорация по технико-экономическому сотрудничеству Китая еще в прошлом году официально договорились об инвестировании объектов в Приморском регионе, которое произведет Государственный банк развития КНР за счет кредитных средств в размере одного миллиардов рублей. Данный проект будет включать в себя производство рыбоперерабатывающего комплекса, холодильного устройства на 10 тысяч тонн продукции, а также комплекса по утилизации отходов рыбопереработки и офисного здания, который будет выполнять огромное количество функций", - сообщает глава АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом" Сергей Лелюхин.

Как сообщили организаторы панельной сессии ВЭФ, в функционировании выездной сессии также поучаствовали председатель совета директоров, президент компании "Сириус" Тао Жань, глава Российско-Китайского инновационного агропромышленного комплекса Ли Дэминь, председатель Хэйлунцзянского комитета по содействию международной торговле Э. Чжунци. Также участниками сессии стали эксперты правительства провинции Хэйлунцзян и сферы бизнеса Китая.

Как сообщается, в первый день ЭКСПО состоялась презентация инвестиционных возможностей российского Дальнего Востока, где деловым кругам Китая были представлены возможности международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", Свободного порта Владивосток и ТОР.

"Территория опережающего развития "Свободный" была создана в Амурской области. ТОР отталкивается в первую очередь на возведении наиболее крупного в РФ завода по переработки газа и впоследствии она газохимического комплекса. Все эти проекты, которые будут реализовывать на территории Амурской области увеличивают трансграничное сотрудничество и позволяют совместить между собой связи России и Китая на территории Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал министр экономического развития Амурской области Светлана Баловая.

Организаторами мероприятия выступили Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд "Росконгресс", Министерство коммерции КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.