Россельхозбанк оказал помощь реабилитационному отделению детской туберкулезной больницы

Приморский филиал Россельхозбанк совместно с компанией ЛГ Электроникс РУС оказали помощь реабилитационному отделению № 3 ГБУЗ "Приморская краевая детская туберкулезная больница", сообщает ЕНВ.

Сотрудники Приморского филиала и компания ООО "ЛГ Электроникс РУС" откликнулись на просьбу реабилитационного отделения № 3 ГБУЗ "Приморская краевая детская туберкулезная больница" в г.Арсеньев и предоставили медицинскому учреждению стиральную машину. Диагноз "туберкулез" подразумевает особый режим дезинфекции, в том числе и личной одежды, поэтому стирка в отделении – это не просто чистая одежда, а еще требования безопасности. Стирать приходится чаще и с использованием специальных порошков, которые содержат необходимые компоненты.

"Приморский филиал Россельхозбанка постоянно участвует в различных благотворительных акциях. Это помогает нам чувствовать сопричастность благому делу, а также оказывает положительное влияние на рабочую атмосферу и репутацию нашего филиала", - отметила директор Приморского филиала Инга Клокова.