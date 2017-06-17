Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

16 июня 2017, 16:40
Россельхозбанк оказал помощь реабилитационному отделению детской туберкулезной больницы

Россельхозбанк оказал помощь реабилитационному отделению детской туберкулезной больницы

Банк и ООО "ЛГ Электроникс РУС" предоставили медицинскому учреждению стиральную машину

Приморский филиал Россельхозбанк совместно с компанией ЛГ Электроникс РУС оказали помощь реабилитационному отделению № 3 ГБУЗ "Приморская краевая детская туберкулезная больница", сообщает ЕНВ.

Сотрудники Приморского филиала и компания ООО "ЛГ Электроникс РУС" откликнулись на просьбу реабилитационного отделения № 3 ГБУЗ "Приморская краевая детская туберкулезная больница" в г.Арсеньев и предоставили медицинскому учреждению стиральную машину. Диагноз "туберкулез" подразумевает особый режим дезинфекции, в том числе и личной одежды, поэтому стирка в отделении – это не просто чистая одежда, а еще требования безопасности. Стирать приходится чаще и с использованием специальных порошков, которые содержат необходимые компоненты.

"Приморский филиал Россельхозбанка постоянно участвует в различных благотворительных акциях. Это помогает нам чувствовать сопричастность благому делу, а также оказывает положительное влияние на рабочую атмосферу и репутацию нашего филиала", - отметила директор Приморского филиала Инга Клокова.

Метки: больница, Россельхозбанк

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Обманутые дольщики и пайщики Первомайского района во второй раз вышли на митинг во ВладивостокеОбманутые дольщики и пайщики Первомайского района во второй раз вышли на митинг во Владивостоке
вчера, 15:40
Обманутые жильцы записали видеообращение к главе государства
Художник из Германии представил свои работы на улицах ВладивостокаХудожник из Германии представил свои работы на улицах Владивостока
вчера, 13:40
Владивосток прекрасно вписывается в концепцию художника как город пост-советского пространства
Приморский краевой суд не принял апелляцию браконьера из Северной КореиПриморский краевой суд не принял апелляцию браконьера из Северной Кореи
14 июня 2017, 15:10
Гражданин КНДР пытался опровергнуть свое участие в нападении на российского пограничника

Последние новости

За пять месяцев внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 1,3 млрд долларов СШАЗа пять месяцев внешнеторговый оборот через Находкинскую таможню составил 1,3 млрд долларов США
вчера, 16:20
Таможней возбуждено 21 уголовное дело
"Хаятт" будут продавать после одобрения Законодательного Собрания"Хаятт" будут продавать после одобрения Законодательного Собрания
вчера, 14:30
Вопрос рассмотрели депутаты комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам
На Дальнем Востоке предлагают инвестировать в туристическую инфраструктуруНа Дальнем Востоке предлагают инвестировать в туристическую инфраструктуру
вчера, 12:40
Об этом заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов

От первого лица

Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?

Самые популярные

Горячие обсуждения

07.06.2017 22:30
Депутата-коммуниста задержали в центре Владивостока 3
05.06.2017 12:00
ЦИК обнародовал имена спонсоров политических партий 2
05.06.2017 11:40
Вернисаж "Море впечатлений" прошел в Приморской государственной картиной галерее 1
05.06.2017 17:30
Игорь Шувалов: заработная плата в Приморском крае должна быть выше, чем в западной части страны 1
08.06.2017 20:30
Валерий Гергиев объявил программу Второго Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+